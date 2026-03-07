Văn hóa - Giải trí Lan tỏa phong trào Xây dựng đời sống văn hóa trong đồng bào Chăm Không chỉ gìn giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Chăm, xã Bắc Bình còn lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng bào Chăm Bắc Bình nô nức dự Lễ hội Katê tại đền Pô Nit

Gìn giữ hồn cốt văn hóa Chăm

Với hơn 19.000 đồng bào Chăm, chiếm 37,49% dân số, Bắc Bình là một trong những địa phương còn bảo tồn khá nguyên vẹn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Chăm. Những lễ hội, tín ngưỡng, phong tục, nghề truyền thống và hệ thống di tích lịch sử vẫn được gìn giữ, trở thành nền tảng quan trọng để xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Đáng chú ý, năm 2025, ghi dấu nhiều hoạt động nổi bật khi Bắc Bình tham gia Liên hoan các Câu lạc bộ Cồng chiêng tỉnh Lâm Đồng lần thứ I và đoạt giải A toàn đoàn; tham gia Lễ hội Cồng chiêng Đông Nam Á và các hoạt động tại Lễ hội Katê ở tháp Pô Sah Inư. Trên địa bàn, các lễ hội truyền thống như: Katê tại đền Pô Nit, Ramưwan hay Lễ cúng đền Pô Klaong Kasiat đều được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, góp phần gìn giữ đời sống tinh thần của đồng bào.

Cùng với đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng đến từng thôn, từng hộ gia đình. Công tác bình xét các danh hiệu văn hóa bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định. Năm qua, toàn xã có 16/16 thôn đạt danh hiệu văn hóa, 97% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Những con số ấy phản ánh sự chuyển biến rõ nét về ý thức xây dựng đời sống văn minh cũng như tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Điểm nổi bật của Bắc Bình là bảo tồn văn hóa luôn gắn với phát triển. Địa phương đang khai thác các giá trị văn hóa Chăm để phát triển du lịch cộng đồng, nghiên cứu xây dựng các chương trình trải nghiệm gắn với Lễ hội Katê, Lễ cúng đền Pô Klaong Kasiat và Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm, qua đó quảng bá hình ảnh quê hương, tạo thêm sinh kế cho người dân.

Trung tâm Trưng bày văn hoá Chăm tại xã Bắc Bình

Bí thư Đảng ủy xã Bắc Bình Nguyễn Quốc Thắng khẳng định, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Chăm luôn được địa phương xác định là nhiệm vụ xuyên suốt. Những giá trị văn hóa truyền thống, lễ hội, cơ sở tín ngưỡng và hệ thống di tích không chỉ là tài sản quý của đồng bào Chăm mà còn là nguồn lực quan trọng để giáo dục truyền thống, tăng cường sự gắn kết giữa các dân tộc.

Gắn kết sức mạnh cộng đồng

Tiếp nối những kết quả đạt được, Bắc Bình đặt mục tiêu đến năm 2030 tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết và nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân. Địa phương phấn đấu trên 98% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 100% thôn giữ vững danh hiệu văn hóa, trên 90% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, 95% thiết chế văn hóa - thể thao hoạt động hiệu quả và 100% thôn hoàn thiện quy ước văn hóa phù hợp với thực tiễn.

Du khách tham quan Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm

Theo Bí thư Đảng ủy xã Bắc Bình, cùng với nâng cao chất lượng phong trào, địa phương sẽ tiếp tục ưu tiên bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm. Những lễ hội, làng nghề, di tích lịch sử, tín ngưỡng dân gian và các loại hình văn hóa truyền thống không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc, giáo dục truyền thống mà còn tạo nguồn lực tăng cường đoàn kết cộng đồng và phát triển du lịch văn hóa bền vững.

Địa phương sẽ tập trung xây dựng con người phát triển toàn diện, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; xây dựng môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng; gắn phong trào với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phát triển kinh tế. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo và các nghệ nhân trong gìn giữ, truyền dạy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm.