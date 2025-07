Đời sống Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo trong sinh viên Trong những năm qua, Trường Đại học Yersin Đà Lạt không ngừng thúc đẩy Phong trào Nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trong sinh viên, giúp sinh viên ứng dụng kiến thức vào thực tiễn, tạo ra sản phẩm mang giá trị xã hội. Qua đó, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo của sinh viên nhà trường.

Nhóm thực hiện dự án CHILICAP trình bày trước Ban Giám khảo những ý tưởng sáng tạo của mình

Một trong những hoạt động nổi bật thúc đẩy Phong trào Nghiên cứu khoa học trong sinh viên được Trường Đại học Yersin Đà Lạt tổ chức thường niên là Cuộc thi “Yersin Talent - Đổi mới sáng tạo” với tổng giải thưởng lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Theo TS Nguyễn Thanh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Yersin Đà Lạt, đây là sân chơi trí tuệ giúp ươm mầm những ý tưởng sáng tạo, khuyến khích sinh viên vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tiễn; đồng thời phát triển năng lực sáng tạo, tư duy giải quyết vấn đề. Qua đó góp phần thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong sinh viên và hướng tới hình mẫu “công dân toàn cầu”.

Liên tiếp 2 năm tham gia và đều đoạt giải Nhất Cuộc thi “Yersin Talent - Đổi mới sáng tạo” với những dự án tạo ra sản phẩm mang tính ứng dụng cao trong thực tiễn, Trần Thị Thanh Hằng - sinh viên năm 4, ngành Dược học, Khoa Y Dược, Trường Đại học Yersin Đà Lạt chia sẻ: “Qua cuộc thi Yersin Talent, nhóm chúng em vô cùng hào hứng và tự hào khi mang đến dự án ECLIPHAIR NANO - bộ sản phẩm chăm sóc tóc ứng dụng công nghệ Nano vào cỏ Nhọ nồi và dự án CHILICAP - bộ sản phẩm hỗ trợ giảm đau hậu Zona thần kinh và cơ xương khớp. Đây không chỉ là cơ hội để trình bày thành quả nghiên cứu, mà còn là sân chơi quý báu giúp chúng em học hỏi, kết nối và hoàn thiện “đứa con tinh thần” của mình”.

Trải qua 6 mùa tổ chức, Cuộc thi “Yersin Talent - Đổi mới sáng tạo” đã trao 21 giải thưởng với tổng giá trị lên đến 505 triệu đồng. Trong đó, nhiều dự án sinh viên YersinUni đã đoạt giải cao tại các cuộc thi quy mô lớn như: giải Nhì, Ba Cuộc thi “Học sinh - sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” do Bộ Giáo dục - Đào tạo và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức; giải Nhì, giải Ba Giải thưởng Nghiên cứu khoa học sinh viên Eureka do Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức; nhiều năm liền đoạt giải Nhất Cuộc thi Khởi nghiệp - Đổi mới sáng tạo tỉnh Lâm Đồng; giải Nhì, giải Khuyến khích Cuộc thi R&D to Startup do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức… Mỗi dự án là minh chứng cho sự sáng tạo và khát vọng cống hiến của sinh viên YersinUni trên hành trình kiến tạo tương lai.

Bên cạnh sự tham gia tích cực của sinh viên nhà trường, từ năm 2024, cuộc thi đã thu hút sự tham gia của học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Các đội thi đã trình bày ý tưởng trước Hội đồng Giám khảo là những nhà khoa học, doanh nghiệp với nhiều giải pháp đột phá, sáng tạo và mang tính ứng dụng cao. Nhiều dự án tập trung giải quyết các vấn đề cấp thiết hiện nay như: Phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn; bảo tồn làng nghề truyền thống; giảm thiểu rác thải nhựa và ô nhiễm môi trường; ứng dụng công nghệ trong chăm sóc sức khỏe, giáo dục, truyền thông… Các dự án tham gia Cuộc thi “Yersin Talent - Đổi mới sáng tạo” được Hội đồng chuyên môn đánh giá cao không chỉ về chất lượng mà còn ở tính thực tiễn và tác động xã hội. Cuộc thi vừa là sân chơi, vừa là nơi ươm mầm cho những giải pháp đổi mới vì cộng đồng.

Trong những năm qua và định hướng trong thời gian tới, Trường Đại học Yersin Đà Lạt tiếp tục chú trọng đẩy mạnh các hoạt động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp trong sinh viên. Nhiều hoạt động đã được nhà trường triển khai như: Tổ chức các Cuộc thi “Yersin Talent - Đổi mới, sáng tạo”; “Yersin Talent - Đổi mới, sáng tạo giải quyết vấn đề thực tiễn”; kết nối doanh nghiệp; đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện đại cho các phòng thí nghiệm, thực hành… Những hoạt động này đã giúp sinh viên áp dụng được các kiến thức chuyên môn, chuyên ngành vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đồng thời, giúp sinh viên rèn luyện, phát triển các nhóm năng lực thiết yếu tạo tiền đề cho sự thành công trong tương lai. Qua đó, khuyến khích các em phát huy năng lực sáng tạo và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên”, TS Nguyễn Thanh Sơn cho biết.