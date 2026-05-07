Đời sống Lan tỏa tri thức số đến vùng sâu Từ những lớp học không bảng đen, không giáo án nhưng với cách hướng dẫn trực tiếp, phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh với cách làm “cầm tay chỉ việc” đã giúp người dân từng bước làm quen với công nghệ, thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền và từng bước hình thành công dân số.

Phụ nữ xã Phú Sơn Lâm Hà hướng dẫn người dân làm thủ tục trên điện thoại

Đưa kỹ năng số đến từng người dân

Để phong trào đi vào thực chất, toàn tỉnh đã thành lập 2.765 tổ công nghệ số cộng đồng với gần 16.800 thành viên, hoạt động theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”. Lực lượng tham gia đa dạng, từ cán bộ, giáo viên, đoàn viên, thanh niên đến những người am hiểu công nghệ thông tin.

Tại cơ sở, phương pháp “cầm tay chỉ việc” phát huy hiệu quả rõ nét. Từ việc cài đặt ứng dụng, kích hoạt tài khoản VNeID, quét mã QR đến sử dụng dịch vụ công trực tuyến hay thanh toán không dùng tiền mặt, mọi thao tác đều được hướng dẫn trực tiếp ngay trên điện thoại của người dân. Cách làm gần gũi này giúp nhiều người lớn tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số và những người ít tiếp xúc với công nghệ nhanh chóng làm quen, tự tin sử dụng các nền tảng số.

Là địa phương có diện tích lớn nhất tỉnh với hơn 828 km², dân số gần 15.000 người; trong đó trên 87% là đồng bào dân tộc thiểu số, xã Lạc Dương vẫn còn nhiều khó khăn trong quá trình chuyển đổi số. Ông Bùi Quốc Huân, Chủ tịch UBND xã cho biết, phần lớn người dân sống bằng nông nghiệp, điều kiện tiếp cận công nghệ còn hạn chế. Nhiều người chưa có điện thoại thông minh hoặc có nhưng chưa biết sử dụng để thực hiện các thủ tục hành chính. Vì vậy, địa phương đã thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng, giao lực lượng đoàn thanh niên trực tiếp hỗ trợ người dân.

Hay tại xã Đam Rông 2, ông K’Tăm chia sẻ: “Trước giờ, tôi chỉ quen đến cơ quan nhà nước nộp giấy tờ trực tiếp. Khi được hướng dẫn làm hồ sơ trên điện thoại và máy tính, ban đầu cũng lúng túng nhưng sau đó thấy thuận tiện hơn”.

Theo ông Trần Thanh Duy - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thời gian qua, các địa phương đã tích cực xây dựng và triển khai nhiều mô hình, sáng kiến, cách làm hay trong chuyển đổi số. Đây là nền tảng quan trọng để phong trào “Bình dân học vụ số” tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Từng bước hình thành công dân số

Bên cạnh trang bị kỹ năng sử dụng công nghệ, phong trào “Bình dân học vụ số” còn góp phần thay đổi thói quen của người dân trong giải quyết thủ tục hành chính và tiếp cận các dịch vụ số.

Anh Khổng Minh Cường, Bí thư Đoàn xã Phú Sơn Lâm Hà cho biết, khó khăn lớn nhất khi triển khai không phải là công nghệ mà là tâm lý e ngại của người dân, nhất là người cao tuổi. Tuy nhiên, khi được hướng dẫn trực tiếp và tự thao tác thành công, nhiều người đã mạnh dạn sử dụng và vận động người thân, hàng xóm cùng tham gia học tập.

Sau gần 10 tháng triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phong trào “Bình dân học vụ số” (ban hành ngày 5/8/2025), khoảng 70% dân số trưởng thành trên địa bàn tỉnh đã được tiếp cận tri thức số. Đến nay, hơn 628.000 người dân được hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID; trên 450.000 người được hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến; hơn 466.000 lượt thanh toán không dùng tiền mặt đã được thực hiện. Toàn tỉnh ghi nhận 168 mô hình, cách làm hay, trong đó có 73 mô hình được đề xuất triển khai nhân rộng.

Từ những lớp học giản dị ngay tại thôn, buôn đến sự đồng hành của các tổ công nghệ số cộng đồng, phong trào “Bình dân học vụ số” đang góp phần xây dựng nền tảng công dân số từ cơ sở. Với cách làm gần dân, sát dân, lấy người dân làm trung tâm, phong trào ngoài giúp người dân tiếp cận hiệu quả các tiện ích số còn tạo động lực thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, hướng tới mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển của tỉnh Lâm Đồng.