Việc tử tế Lan tỏa việc tốt trên không gian mạng Từ những câu chuyện gần gũi trong trường học, cộng đồng, các tổ chức Đoàn, Hội, Đội tỉnh Lâm Đồng đang tìm cách đưa những điều tử tế đến gần hơn với người trẻ trên không gian mạng.

Em Trần Lê Nhã Phương (Trường Tiểu học Nghĩa Lập, xã Đơn Dương) được tuyên dương sau hành động nhặt được của rơi trả lại người đánh mất

Từ một việc tốt được nhìn thấy

Khoảng 15 giờ ngày 1/5/2026, tại vòng xoay Hồ Tùng Mậu, phường Xuân Hương - Đà Lạt, em Trần Lê Nhã Phương, học sinh lớp 4B, Trường Tiểu học Nghĩa Lập, xã Đơn Dương nhặt được một chiếc ví bên trong có nhiều giấy tờ quan trọng cùng 6,47 triệu đồng. Em đã mang toàn bộ tài sản đến công an phường để nhờ tìm người đánh mất. Trong ngày, lực lượng công an xác minh chủ nhân chiếc ví là anh Đoàn Minh Thiện, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh và trao trả đầy đủ tài sản.

Câu chuyện về cô học trò nhỏ được Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt, nhà trường ghi nhận, tuyên dương và chia sẻ. Với Nhã Phương, việc trả lại tài sản nhặt được xuất phát từ suy nghĩ đơn giản rằng, đồ vật không thuộc về mình thì cần tìm cách trả lại người đánh mất.

Tại Trường Tiểu học Nghĩa Lập, những việc làm đẹp của học sinh được tuyên dương dưới cờ hằng tuần. Từ một hành động cụ thể của học sinh, thầy cô có thêm cách để nói với các em về sự trung thực, trách nhiệm và cách ứng xử với những người xung quanh. Cô Tạ Hải Vân - giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Nghĩa Lập cho biết: “Việc tuyên dương những học sinh có hành động đẹp giúp các em nhận thấy những việc làm tốt của mình được trân trọng. Qua đó, các em có thêm động lực để tiếp tục làm những việc có ích và lan tỏa cách ứng xử đẹp đến bạn bè”.

Từ trường học đến tổ chức Đoàn, Hội, Đội, những câu chuyện như vậy đang được đưa lên không gian mạng bằng nhiều cách gần với thói quen tiếp nhận của người trẻ. Một bài viết ngắn, bức ảnh, infographic hay video có thể kể lại một việc tốt, một người tốt hoặc một mô hình đẹp theo cách trực quan và dễ chia sẻ hơn.

Những câu chuyện đẹp được các cấp bộ Đoàn chia sẻ trên các kênh truyền thông

Kể chuyện tử tế bằng cách của người trẻ

Cách truyền tải nội dung cũng đang thay đổi để phù hợp hơn với thói quen sử dụng mạng xã hội của thanh niên. Các cấp bộ Đoàn sử dụng nhiều hơn sản phẩm ngắn, infographic, video clip, đồng thời ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng nội dung, thiết kế sản phẩm, định hướng thông tin và tương tác với đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).

Hiện 100% đơn vị đoàn cấp xã và tương đương trên địa bàn tỉnh có fanpage tuyên truyền. Đây là những kênh để thông tin tích cực, câu chuyện đẹp từ cơ sở được cập nhật thường xuyên và tiếp cận ĐVTN ngay trên các nền tảng quen thuộc.

ĐVTN Công an tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão, lũ

Cùng với việc tạo ra nội dung tích cực, các cơ sở đoàn chủ động chia sẻ thông tin chính thống, góp phần giúp ĐVTN có thêm nguồn thông tin đáng tin cậy giữa dòng chảy nội dung dày đặc trên mạng xã hội. Sự tham gia của thanh niên cũng tạo thêm sức sống cho các hoạt động trên không gian mạng. 1.065 hoạt động hưởng ứng các trào lưu, xu hướng tích cực thu hút 14.402 lượt thanh niên tham gia, cho thấy những nội dung gần gũi với đời sống có khả năng kéo người trẻ từ việc xem, đọc sang trực tiếp tham gia.

Chị Trần Diệp Mỹ Dung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, truyền thông về những điều tích cực cần bắt đầu từ những câu chuyện thật, con người thật và những việc làm gần gũi với thanh niên. Khi cách kể chuyện phù hợp với môi trường số, những giá trị tốt đẹp sẽ có thêm cơ hội được chia sẻ rộng rãi và tạo ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng.