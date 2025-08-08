Kinh tế Làng Châu- Ro đổi thay Làng Châu - Ro hay Thôn 4, xã Trà Tân, nằm ven tuyến đường ĐT766 được hình thành cách đây cả trăm năm. Nơi ấy, người Châu - Ro đoàn kết, giúp nhau làm kinh tế nên có rất nhiều hộ khá và chỉ còn rất ít hộ nghèo...

Đường vào thôn Châu - Ro

Vào những ngày này, thôn Châu - Ro rộn ràng hẳn, không khí nhộn nhịp trong thôn khác ngày thường khi đi đâu cũng nghe bàn về mục tiêu phát triển kinh tế của Đại hội đại biểu Đảng bộ xã tổ chức lần thứ I hồi cuối tháng 7 là đột phá công nghiệp, phát triển thương mại và dịch vụ. Đồng bào dân tộc thiểu số Châu - Ro bàn nhiều bởi trước đó, Đại hội chi bộ thôn lần thứ X, nhiệm kỳ 2025 - 2027 cũng đặt ra mục tiêu tăng cường phát triển thương mại dịch vụ trong thôn. Trên thực tế, nhiều năm nay, một số hộ Châu - Ro có điều kiện kinh tế đều đầu tư làm ăn ở các mảng khác nhau nên bộ mặt thôn đã có nhiều thay đổi theo hướng tích cực.

Già làng Châu - Ro Thổ Đệ - Trưởng Ban công tác Mặt trận Thôn 4 cho biết: Những năm qua, Thôn luôn chú trọng phát động Nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua, nhất là làm đường giao thông nông thôn. Thôn đã vận động Nhân dân hiến đất để giải phóng mặt bằng làm 3 km tuyến đường với kinh phí do Nhà nước hỗ trợ 100% và xây dựng các tuyến đường bê tông giao thông nội đồng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

Đoàn Thanh niên thôn phối hợp với Ban Quản lý thôn làm được 1 tuyến đường ánh sáng an ninh tại Tổ 2 và Tổ 3, trị giá 40 triệu đồng. Xây dựng cổng chào, sửa chữa và trang trí nhà cộng đồng văn hóa thôn khang trang với vốn đầu tư Nhà nước 200 triệu đồng. Phối hợp vận động xây dựng mới và sửa chữa 10 căn nhà tình thương, trị giá 480 triệu đồng... Làng Châu - Ro có diện tích khoảng 455 ha, trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp 428 ha, bao gồm: 162 ha cây hàng năm (lúa 72 ha, trồng màu 90 ha) và 266 ha cây lâu năm (cây cao su 82,36 ha, cây tiêu 120 ha, điều 50 ha, cây cà phê 13,63 ha). Toàn thôn hiện có đàn bò 670 con, đàn heo 95 con, gia cầm 3.500 con, nuôi trồng cá nước ngọt là 2,1 ha.

Ngoài già làng Thổ Đệ làm kinh tế giỏi, nhiều năm liền được tỉnh công nhận là nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, trong thôn còn có rất nhiều hộ có kinh tế khá, hàng năm thu nhập từ 200 - 300 triệu đồng như hộ ông Thổ Minh Tộc mỗi năm từ dàn máy cày, cây tràm, trồng chuối... cho doanh thu trên 250 triệu đồng; hộ ông Thổ Tấn Thành thu từ máy gặt liên hợp, ruộng lúa, rẫy chuối trên 300 triệu đồng...

Theo già làng Thổ Đệ, đồng bào trong thôn sống chủ yếu bằng nghề nông, các ngành nghề công nghiệp - dịch vụ chưa phát triển mạnh. Hiện, trên địa bàn thôn có 15 xe máy cày và 2 máy gặt lúa của gia đình ông Thổ Minh Tập, có 1 điểm thu mua nông sản, 5 tiệm tạp hóa buôn bán kinh doanh nhỏ, phục vụ nhu cầu mua sắm trong thôn. Số lao động thanh niên chủ yếu đi làm công nhân tại công ty, xí nghiệp ở các cụm nên giải quyết việc làm ổn định, tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho gia đình...

Trong thời gian tới, làng Châu - Ro đặt chỉ tiêu thực hiện tốt công tác tam nông, chuyển giao khoa học, kỹ thuật - công nghệ đến từng hộ Nhân dân nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao nhất trên cùng một diện tích đất sản xuất.