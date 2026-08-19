Đời sống Lắng nghe để giúp vùng đồng bào DTTS vươn lên Những trăn trở về đất sản xuất, sinh kế, nguồn vốn và quy hoạch các dự án do đại diện đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) gửi gắm đã được lãnh đạo tỉnh lắng nghe, ghi nhận. Qua đó, các ý kiến được nghiên cứu, đề xuất để chính sách sát thực tiễn, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Đại biểu Huỳnh Thị Hạnh, dân tộc K’ho, Bí thư Chi bộ thôn La Ngâu, xã Đồng Kho gửi gắm tâm tư

Nhiều trăn trở từ cơ sở

Tại hội nghị gặp mặt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đại diện các tầng lớp Nhân dân trong đồng bào DTTS năm 2026 do đồng chí Phạm Thị Phúc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng chủ trì, những câu chuyện từ cơ sở cho thấy đất sản xuất, sinh kế, nguồn vốn và hạ tầng vẫn là những vấn đề được bà con quan tâm. Cụ thể, đại biểu Huỳnh Thị Hạnh, dân tộc K’ho, Bí thư Chi bộ thôn La Ngâu, xã Đồng Kho cho biết, đời sống người dân từng bước cải thiện nhờ các chính sách hỗ trợ, song thôn vẫn còn 82 hộ nghèo; một bộ phận người dân thiếu đất, sản xuất nhỏ lẻ, hiệu quả chưa cao.

Đáng chú ý, những vướng mắc liên quan dự án Hồ La Ngà 3 khiến một số công trình hạ tầng, thủ tục đất đai và việc đầu tư sản xuất của người dân gặp khó. Bà Hạnh kiến nghị sớm làm rõ phạm vi, tiến độ dự án, công khai thông tin để người dân chủ động ổn định cuộc sống. Đồng thời tiếp tục hỗ trợ đất sản xuất, vốn vay, giống cây trồng, vật nuôi, chuyển giao khoa học kỹ thuật và đào tạo nghề.

Cùng mối quan tâm về sinh kế, đại biểu Trần Văn Quang, dân tộc Chơ Ro, Bí thư Chi bộ thôn Đức Tín, xã Hoài Đức, đề nghị tháo gỡ những vướng mắc trong tiếp cận nguồn vốn chính sách, nhất là vốn giải quyết việc làm, nước sạch, để người dân có thêm nguồn lực phát triển sản xuất và cải thiện đời sống.

Đại biểu Trần Văn Quang, dân tộc Chơ Ro, Bí thư Chi bộ thôn Đức Tín, xã Hoài Đức mong muốn tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận nguồn vốn chính sách

Ở góc độ khác, đại biểu K’Tâm, xã Phan Sơn, quan tâm đến việc bố trí đất cho người dân khi thực hiện dự án Sông Lũy, đầu tư hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất. Đồng thời đề nghị tăng cường biển báo, bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ 28B trong quá trình nâng cấp, mở rộng tuyến đường.

Để chính sách đến gần hơn với người dân

Ghi nhận những ý kiến tâm huyết từ cơ sở, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc cho biết, những nội dung thuộc thẩm quyền sẽ được MTTQ tỉnh nghiên cứu, triển khai. Những vấn đề thuộc trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị khác sẽ được tổng hợp, phản ánh đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đây không chỉ là việc tiếp nhận kiến nghị, mà còn là cơ sở để nghiên cứu, đề xuất trong quá trình xây dựng các chính sách, chương trình, dự án liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Phúc khẳng định, Lâm Đồng luôn quan tâm, triển khai nhiều chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm nghèo, tạo việc làm cho vùng đồng bào DTTS, từng bước nâng cao đời sống người dân. Toàn tỉnh hiện có khoảng 3,9 triệu người thuộc 49 dân tộc, trong đó đồng bào DTTS chiếm 17,6%.

Quang cảnh hội nghị gặp mặt

Trong điều kiện địa bàn rộng, địa hình phức tạp, nguồn lực còn hạn chế, sự đồng hành của người dân, nhất là người có uy tín, chức sắc và các cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng DTTS, có vai trò quan trọng để đưa các chủ trương, chính sách vào cuộc sống.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Phúc, từ những câu chuyện của La Ngâu đến các kiến nghị về vốn, đất đai, thủy lợi, giao thông ở nhiều địa bàn, có thể thấy nhu cầu của đồng bào hôm nay không chỉ dừng ở hỗ trợ trước mắt, mà cần những điều kiện căn cơ để tự mình vươn lên. Đó là đất sản xuất, nguồn vốn phù hợp, hạ tầng thiết yếu, thông tin rõ ràng về các dự án và cơ hội việc làm ổn định.

Trong sản xuất nông nghiệp, khi nguồn nước ngày càng chịu nhiều áp lực, việc ứng dụng khoa học - công nghệ, nhất là các mô hình tưới nhỏ giọt, tưới tiết kiệm nước, cần được quan tâm nghiên cứu, đánh giá hiệu quả để nhân rộng. Những mô hình này không chỉ giúp tiết kiệm nguồn nước mà còn giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, phù hợp với yêu cầu phát triển nông nghiệp bền vững.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, ghi nhận các ý kiến của đại biểu

Cùng với đó, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm việc nâng cao chất lượng hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác. Thông qua liên kết sản xuất, cung ứng vật tư đầu vào và bao tiêu sản phẩm, các đơn vị này có thể trở thành điểm tựa giúp người dân chủ động hơn trong sản xuất, giảm chi phí, hạn chế tình trạng bị ép giá và từng bước hình thành các chuỗi sản xuất ổn định.

Cơ hội việc làm cũng là một hướng quan trọng để nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Theo định hướng phát triển công nghiệp và quy hoạch của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035, nhiều khu, cụm công nghiệp được quy hoạch trên địa bàn, trong đó khu vực phía Đông có các địa phương như Tân Minh, Suối Kiết, Trà Tân, Liên Hương, Bắc Bình…

Quá trình phát triển công nghiệp được kỳ vọng tạo thêm nhiều việc làm cho lao động tại chỗ, nhất là con em người dân địa phương. Vì vậy, cùng với thu hút đầu tư, cần chú trọng đào tạo nghề, nâng cao trình độ và tay nghề để người dân có thể chủ động nắm bắt cơ hội việc làm. Một công việc ổn định không chỉ mang lại thu nhập mà còn giúp người lao động được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và tiếp cận các chính sách an sinh.