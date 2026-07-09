Xây dựng Đảng Lắng nghe để phục vụ Nhân dân tốt hơn Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dấu ấn rõ nét không chỉ ở bộ máy tinh gọn, thủ tục hành chính (TTHC) nhanh gọn hơn mà còn ở sự chuyển biến từ tư duy quản lý sang phục vụ.

Người dân khi đến giao dịch tại xã Đắk Song đều có thể quét mã QR để đánh giá mức độ hài lòng đối với việc giải quyết thủ tục hành chính, thái độ làm việc của công chức

Từ phục vụ hành chính đến phục vụ Nhân dân

Một trong những mục tiêu của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ là giảm đầu mối, tinh gọn tổ chức bộ máy mà còn hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, gần dân, sát dân và vì Nhân dân phục vụ. Để làm được điều này thì sự hài lòng của người dân chính là tiêu chí đánh giá thực chất nhất đối với hoạt động của mỗi cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, công chức. Hiện nay, trung tâm phục vụ hành chính công các xã đã được đầu tư đồng bộ, quy trình tiếp nhận và giải quyết TTHC ngày càng công khai, minh bạch, thời gian xử lý hồ sơ được rút ngắn, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng chuyên nghiệp, tận tình hơn. Tại xã Nam Đà, việc khảo sát mức độ hài lòng của người dân được thực hiện thường xuyên. Trong 958 ý kiến của tổ chức, cá nhân đến giao dịch, có 96,3% đánh giá “rất hài lòng” về thái độ phục vụ và kết quả giải quyết hồ sơ. Kết quả này cho thấy hiệu quả cải cách hành chính và niềm tin ngày càng được củng cố.

Cán bộ, công chức xã Thuận An về tận từng gia đình hỗ trợ các đối tượng yếu thế về thủ tục hành chính

Tại các địa phương như: Đắk Wil, Nam Dong, Đắk Song, Krông Nô, Cư Jút..., việc khảo sát mức độ hài lòng của người dân đã trở thành hoạt động thường xuyên. Chủ tịch UBND xã Đắk Wil - Hoàng Văn Tám cho biết: “Ý kiến của người dân là cơ sở để chính quyền nhìn nhận đúng những mặt làm được và kịp thời khắc phục hạn chế”. Bên cạnh đó, nhiều địa phương cũng chủ động đưa dịch vụ đến gần người dân. Tại xã Thuận An, việc trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trả kết quả giải quyết TTHC tại nhà cho người già yếu, người bệnh hoặc người khó khăn trong đi lại thể hiện rõ tinh thần gần dân, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, nền tảng để xây dựng nền hành chính phục vụ ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả.

Những thành quả bước đầu chính là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Từ việc ban hành các chủ trương, định hướng, phân cấp, phân quyền đến đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ở cơ sở đều được triển khai đồng bộ, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị.

Mô hình “Lắng nghe người dân nói về TTHC” được tổ chức định kỳ hàng tháng giúp chính quyền xã Đức Lập kịp thời điều chỉnh quy trình theo hướng thuận tiện hơn



Lắng nghe để phục vụ tốt hơn

Điểm nổi bật của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là chủ động lắng nghe người dân bằng nhiều hình thức mới. Nếu trước đây, việc góp ý chủ yếu thông qua hòm thư truyền thống hoặc tiếp xúc trực tiếp thì nay cùng với chuyển đổi số, chính quyền đã tạo dựng nhiều kênh tiếp nhận thông tin linh hoạt, thuận tiện, gần gũi hơn. Tại xã Đức Lập, mô hình “Hòm thư số - Cầu nối Nhân dân” đã tạo thêm kênh để người dân phản ánh, góp ý về thái độ phục vụ, chất lượng giải quyết TTHC và những vấn đề phát sinh. Cùng với đó, mô hình “Lắng nghe người dân nói về TTHC” được tổ chức định kỳ hằng tháng cũng giúp chính quyền kịp thời điều chỉnh quy trình theo hướng thuận tiện hơn. Mô hình “Ngày thứ 5 lắng nghe dân nói” ở Thuận An cũng đã trở thành cầu nối giữa chính quyền với Nhân dân trong xã. Những phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC, thái độ phục vụ hay khó khăn phát sinh được tiếp nhận, giải đáp ngay từ cơ sở...

Việc mở rộng các kênh tiếp nhận phản ánh không chỉ nhằm thu thập ý kiến của người dân mà còn thể hiện sự chuyển đổi từ nền hành chính “quản lý” sang nền hành chính “phục vụ”. Khi tiếng nói của người dân trở thành một kênh đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy thì cũng là lúc trách nhiệm giải trình của chính quyền được nâng lên. Đây cũng là cách để xây dựng chính quyền gần dân, trọng dân và lấy người dân làm trung tâm trong quá trình hoạch định, thực thi chính sách.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Krông Nô đổi mới hoạt động nhằm hướng tới sự hài lòng của người dân

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh - Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng của cải cách hành chính là làm cho dịch vụ công trở nên thuận tiện, thân thiện nhất đối với người dân và doanh nghiệp; lấy sự hài lòng của người dân làm tiêu chí cuối cùng để đánh giá thành công của mô hình.

Đây cũng chính là nền tảng để xây dựng một nền hành chính hiện đại, minh bạch, gần dân, sát dân, vì dân phục vụ và hướng tới mục tiêu cao nhất là sự hài lòng của Nhân dân.