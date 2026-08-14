An sinh - Cuộc sống Lắng nghe tâm tư nguyện vọng đồng bào DTTS phía Tây Lâm Đồng Chiều 14/8, tại xã Đức An, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị gặp mặt, tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đại diện đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có hơn 30 đại biểu đại diện các DTTS tại các xã khu vực phía Tây Lâm Đồng.

Hội nghị đã thông tin những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; việc triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2026 - 2030); kết quả thực hiện công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Ông Điểu Sao, xã Quảng Trực đề xuất về cấp đất sản xuất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để người dân yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống

Tại hội nghị, các đại biểu và bà con đồng bào DTTS đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng; đồng thời đề xuất, kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống, sinh hoạt và việc bảo tồn phong tục, tập quán của địa phương. Trong đó, tập trung vào các nội dung như tạo sinh kế, hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho đồng bào DTTS; bảo tồn văn hóa truyền thống; đầu tư, nâng cấp nhà văn hóa cộng đồng, đường giao thông và trường lớp.

Các đại biểu cũng kiến nghị quan tâm cấp đất sản xuất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm tạo điều kiện thuận lợi và giúp người dân yên tâm sản xuất; hỗ trợ tạo việc làm cho con em đã tốt nghiệp ra trường; mở các lớp dạy xóa mù chữ và đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với đồng bào.

Ông Bùi Văn Bình, xã Đắk Wil mong muốn cấp có thẩm quyền, cơ quan chức năng của tỉnh, chính quyền địa phương lắng nghe và quan tâm đến nguyện vọng chính đáng của người dân

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Thị Hạnh ghi nhận các ý kiến, kiến nghị nêu trên; đồng thời nhấn mạnh đây là những nguyện vọng, đề xuất chính đáng của đại biểu, thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng.

Đồng chí Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận toàn bộ ý kiến, nguyện vọng của đại biểu và bà con đồng bào DTTS



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