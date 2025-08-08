Pháp luật - Đời sống Lãnh án 10 năm tù vì tấn công học viên cùng cai nghiện Do có mâu thuẫn từ trước với học viên khác, Phạm Văn Lâm dùng đũa tấn công gây thương tích cho nạn nhân.

Quang cảnh phiên xử

Theo cáo trạng, vào thời điểm vụ việc xảy ra, Phạm Văn Lâm đang ở tại đội 3, khu A – Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Bình Thuận (cũ). Trong quá trình sinh hoạt Lâm có mâu thuẫn với Nguyễn Minh Thái là tổ trưởng quản lý học viên thường xuyên nạt nộ mình.

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 5/3, trong khi đang nghỉ giữa giờ lao động, Lâm ngồi hút thuốc lá. Sau đó, Thái có qua xin thuốc lá. Lâm đưa thuốc cho Thái nhưng Thái lại nhìn và chửi Lâm.

Vì bực tức nên khi các học viên trong đội 3 đã ngủ hết thì Lâm đã lấy một cây đũa mài vào thành xi măng của bể chứa nước trong phòng vệ sinh.

Khi đi ngang qua giường ngủ của học viên Thái, Lâm bất ngờ dùng đũa đâm Thái với một lực rất mạnh. Cú đâm rất mạnh khiến cây đũa gãy làm đôi, một phần găm vào ngực Thái và một phần Lâm cầm trên tay.

Bị đâm, Thái đã la lớn, lúc này, một số học viên trong phòng cũng dạy và nhìn thấy Thái đang nằm trên giường, hai tay ôm ngực thì chạy đến khống chế Lâm. Thái được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu. Cơ quan điều tra tiến hành làm việc, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Lâm.

Bị cáo Lâm tại phiên xử

Quá trình điều tra, Lâm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại, người làm chứng, kết luận giám định và hung khí thu giữ và đoạn video ghi lại diễn biến sự việc.

Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, hành vi sử dụng hung khí là cây đũa được mài nhọn sẵn, nhằm tăng tính sát thương cao đâm vào vùng ngực là vùng trọng yếu của cơ thể Thái gây thương tích 16% thể hiện ý thức tước đoạt tính mạng của người khác. Việc nạn nhân không tử vong là do được cấp cứu kịp thời, cũng là ngoài mong muốn của bị cáo. Do vậy, đây thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt theo quy định tại Điều 15 Bộ luật Hình sự.

Hội đồng xét xử tuyên án

Tại phiên xử, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi chuẩn bị hung khí, lựa chọn thời điểm các học viên trong phòng và bị hại đang nghỉ trưa không có khả năng phòng vệ để tấn công của Lâm thể hiện tính chất manh động, hung hãn, côn đồ, trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn tại cơ sở cai nghiện.

Sau khi xem xét các tình tiết trong vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lâm với mức án 10 năm tù giam.