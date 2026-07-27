Chương trình khắc họa hành trình tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời tôn vinh những lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chương trình kết nối 4 điểm cầu gồm: Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang), Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội), Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị), Công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh). Các điểm cầu không đơn thuần là địa điểm truyền hình trực tiếp mà là không gian biểu tượng của hành trình tri ân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự chương trình tại điểm cầu Tượng đài Bắc Sơn, Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dự chương trình tại điểm cầu trung tâm tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu dự Chương trình cầu truyền hình tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đại biểu dự Chương trình cầu truyền hình tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Các Ủy viên Bộ Chính trị; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; nguyên Bí thư Trung ương Đảng; các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương trong cả nước, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh, lực lượng tham gia Chiến dịch “500 ngày đêm” và đông đảo các tầng lớp nhân dân đã tham dự cầu truyền hình tại các điểm cầu.

Hàng ghế đầu tại Chương trình Cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường" được dành tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, với hình ảnh ba lô và kỷ vật của người lính được đặt trang trọng trên từng ghế. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

"Anh đi bộ đội sao trên mũ/Mãi mãi là sao sáng dẫn đường"… Lấy cảm hứng từ câu thơ trong bài “Núi Đôi” của nhà thơ Vũ Cao, Cầu truyền hình kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ mang tên "Sao sáng dẫn đường".

Chương trình cầu truyền hình tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Doãn Tấn/ TTXVN

Thông điệp cầu truyền hình nêu rõ: Ngay sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), Đảng, Nhà nước ta đã đặc biệt quan tâm, có nhiều chủ trương, chính sách bảo đảm cho việc cất bốc, quy tập mộ liệt sĩ. Qua hơn 50 năm thực hiện nhiệm vụ đã có hơn 1 triệu hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập và an táng trang trọng tại các nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước. Thế nhưng, số lượng hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục tìm kiếm, quy tập vẫn còn khoảng hơn 175.000. Cùng với đó là gần 300.000 mộ liệt sĩ đang an táng trong các nghĩa trang chưa xác định được thông tin. Trên khắp cả nước, hàng trăm nghìn gia đình vẫn đau đáu nỗi niềm tìm lại danh tính người thân đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chương trình cầu truyền hình tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trước sự khắc nghiệt của thời gian khi nhân chứng ngày càng ít, nhiều dấu tích, địa hình chiến trường cũ bị xóa mờ và thay đổi, “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” được triển khai như một lời hiệu triệu, một mệnh lệnh từ trái tim, nhằm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chạy đua với thời gian để đưa nhiều nhất, nhanh nhất các Anh hùng liệt sĩ trở về.



Chiến dịch đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành lấy mẫu đối với khoảng 230.000 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ; xây dựng và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sĩ; đồng thời hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật nổ tại các địa bàn trọng điểm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Chương trình cầu truyền hình tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Mỗi Anh hùng liệt sĩ được ví như một vì sao sáng, soi đường cho “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Nội dung xuyên suốt của cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” là hành trình của Chiến dịch trên phạm vi toàn quốc.



Điểm cầu chính của chương trình đặt tại công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh), nơi phát hiện hố chôn tập thể các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, là biểu tượng cho những ký ức vẫn đang được gìn giữ và hành trình tìm lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống.