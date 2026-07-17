Thời sự Lâm Đồng Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng thăm, tặng quà gia đình chính sách Nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 17/7, đồng chí Dương Khắc Mai, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà cho 18 gia đình người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tại các xã: Đắk Sắk, Đắk Mil, Cư Jút, Nam Dong và Đắk Wil.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Dương Khắc Mai (thứ 2 từ trái qua) cùng đoàn công tác thăm, tặng quà cho người có công tại xã Đắk Sắk

Cụ thể, tại xã Đắk Sắk, đoàn thăm các thương binh Trần Văn Sự, Vi Thanh Quyến; bệnh binh Lê Đình Thi. Tại xã Đắk Mil có thương binh Đinh Minh Lài; bệnh binh Vũ Đức Trọng; bà Bùi Thị Thiệp, vợ liệt sĩ. Tại xã Nam Dong có bà Đàm Thị Pẩm, vợ liệt sĩ; ông Hoàng Văn Quảng, ông Lâm Văn Lượng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; thương binh Phan Thị Quyên.

Tại xã Đắk Wil, đoàn thăm bệnh binh Y Bliu Kbuôr, bệnh binh Hà Văn Thưa; các thương binh Trương Quang Tỉnh, Lương Văn Uynh (người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học). Tại xã Cư Jút có ông Nguyễn Văn Chính, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; bà Mai Thị Luấn, bà Nông Thị Xiên, vợ liệt sĩ; thương binh Nguyễn Văn Xế.

Đoàn công tác thăm, tặng quà cho gia đình chính sách tại xã Đắk Mil

Tại buổi thăm, tặng quà, đồng chí Dương Khắc Mai, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, hi sinh của các gia đình chính sách và người có công.

Đồng chí Dương Khắc Mai nhấn mạnh, phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, xem đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên và có ý nghĩa sâu sắc.

Đoàn công tác thăm, tặng quà gia đình chính sách tại xã Cư Jút

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Dương Khắc Mai mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, tham gia các phong trào yêu nước tại địa phương

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Dương Khắc Mai đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có công; thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn.

Đồng thời, mong muốn các gia đình người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng để giáo dục con cháu noi theo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.