Lãnh đạo đơn vị sự nghiệp cấp xã có hưởng phụ cấp chức vụ?

Bà Trần Hằng (Quảng Ngãi) là viên chức lãnh đạo đơn vị sự nghiệp thuộc UBND xã, được bổ nhiệm ngày 01/7/2025, nhưng hiện chưa hưởng phụ cấp chức vụ do Nghị định số 07/2026/NĐ-CP chỉ áp dụng cho phòng chuyên môn thuộc UBND và tương đương, đơn vị sự nghiệp không thuộc diện tương đương. Bà Hằng đề nghị được hướng dẫn để thực hiện đúng quy định.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Điểm b khoản 9 Mục II Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức đã quy định đối với chức danh lãnh đạo ở các tổ chức không quy định cụ thể về mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo hoặc quy định về khung phụ cấp chức vụ lãnh đạo tại bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ (trong đó có sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 07/2026/NĐ-CP ngày 10/1/2026 của Chính phủ).

Việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh) thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh. Vì vậy đề nghị bà liên hệ với cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh (Sở Nội vụ) để được giải đáp cụ thể.

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