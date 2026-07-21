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    Thời sự Lâm Đồng

    Lãnh đạo HĐND tỉnh Lâm Đồng tri ân người có công

    Phan Đông - K'Muôi 21/07/2026 17:08

    Nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 21/7, đồng chí Mai Thị Xuân Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng đã thăm hỏi, tặng quà cho gia đình người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tại các xã Quảng Hòa, Quảng Sơn và phường Bắc Gia Nghĩa.

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    Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Thị Xuân Trung thăm, tặng quà cho người có công tại xã Quảng Hòa

    Đoàn công tác đã thăm, tặng quà các gia đình: thương binh Nông Văn Dung; bà Nông Thị Thuận, thân nhân liệt sĩ ở xã Quảng Hòa; bệnh binh Hoàng Văn Tân và thương binh Nguyễn Văn Phích ở xã Quảng Sơn.

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    Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Thị Xuân Trung thăm, tặng quà cho người có công tại xã Quảng Sơn

    Tại phường Bắc Gia Nghĩa, đoàn thăm, tặng quà các gia đình: thương binh Lê Quang Tạo; thương binh Nguyễn Bo; ông Đặng Phi Hải và bà Huỳnh Thị Quận, đều là những người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

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    Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Thị Xuân Trung thăm, tặng quà cho bà Huỳnh Thị Quận, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, phường Bắc Gia Nghĩa

    Tại các gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Thị Xuân Trung đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng để con cháu noi theo.

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    Đoàn công tác thăm, tặng quà cho thương binh Lê Quang Tạo, phường Bắc Gia Nghĩa

    Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Thị Xuân Trung đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm các gia đình chính sách, người có công với cách mạng được hưởng đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước.

    Phan Đông - K'Muôi Phan Đông - K'Muôi

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        Thời sự Lâm Đồng
        Lãnh đạo HĐND tỉnh Lâm Đồng tri ân người có công
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