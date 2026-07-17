Chính trị Lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng thăm, tặng quà người có công tại Cát Tiên, Đạ Tẻh Nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 17/7, đồng chí Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tại các xã Cát Tiên, Cát Tiên 2, Cát Tiên 3 và Đạ Tẻh 3.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Thị Hạnh cùng đoàn công tác thăm hỏi bệnh binh Đinh Công Bậc, xã Cát Tiên

Đoàn công tác đã đến thăm các gia đình chính sách, người có công với cách mạng gồm: bà Lôi Thị Tình, vợ liệt sĩ; thương binh Nguyễn Hồng Thu; bệnh binh Đinh Công Bậc (xã Cát Tiên); thương binh, nạn nhân chất độc hóa học Võ Hồng Tám (xã Cát Tiên 2); mẹ liệt sĩ Điểu Thị Giờ, 100 tuổi (xã Cát Tiên 3); ông Nguyễn Đăng Khoa, nạn nhân chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động 81% (xã Đạ Tẻh 3).

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Thị Hạnh cùng đoàn công tác thăm hỏi thương binh Nguyễn Hồng Thu, xã Cát Tiên

Dù tuổi cao, sức khỏe giảm sút hoặc mang thương tật do chiến tranh, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng vẫn luôn phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Thị Hạnh cùng đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà cho bà Lôi Thị Tình, vợ liệt sĩ

Tại các gia đình đến thăm, đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hi sinh, cống hiến to lớn của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Thị Hạnh thăm hỏi, tặng quà cho bà Trần Thị Dần (thân nhân bệnh binh), xã Cát Tiên

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Thị Hạnh mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đoàn công tác thăm hỏi, động viên thương binh tiêu biểu phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp

Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao tặng nhiều phần quà đến các gia đình người có công và thân nhân liệt sĩ. Những phần quà thể hiện sự tri ân, tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và chính quyền địa phương đối với những người đã cống hiến, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" trong cộng đồng.