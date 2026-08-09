Nhịp cầu nhân ái Lãnh đạo phường Mũi Né thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động Chiều 9/8, đồng chí Phạm Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Mũi Né cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có người tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động xảy ra trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Mũi Né vào ngày 8/8.

Ông Phạm Văn Nam và lãnh đạo phường Mũi Né đến thăm hỏi, chia sẻ với gia đình có người bị tai nạn lao động tử vong

Đến thăm các gia đình, đồng chí Phạm Văn Nam, Bí thư Đảng ủy phường Mũi Né ân cần thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau, mất mát với thân nhân người bị nạn; đồng thời động viên các gia đình sớm ổn định tinh thần, vượt qua khó khăn.

Dịp này, lãnh đạo phường Mũi Né và các đơn vị đã trao các phần quà hỗ trợ, góp phần chia sẻ khó khăn với các gia đình. Chính quyền địa phương cho biết sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.

Ông Phạm Văn Nam và lãnh đạo phường Mũi Né đến thăm động viên người lao động và gia đình sớm ổn định tinh thần, vượt qua khó khăn

Được biết, trước đó, một vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn phường Mũi Né khiến 2 công nhân bị nạn, trong đó 1 người tử vong và 1 người bị thương. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định.