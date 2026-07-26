Thời sự Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng dự Lễ "Thắp nến tri ân" các Anh hùng liệt sĩ Tối 26/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ “Thắp nến tri ân” tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Quang cảnh buổi Lễ “Thắp nến tri ân” tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đà Lạt tối 26/7

Lễ "Thắp nến tri ân" được tổ chức đồng loạt vào lúc 18 giờ ngày 26/7 tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm và bia ghi danh liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, cấp tỉnh tổ chức tại ba điểm gồm Nghĩa trang Liệt sĩ Đà Lạt (phường Cam Ly - Đà Lạt), Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận (xã Hồng Sơn) và Nghĩa trang Liệt sĩ Đắk Nông (phường Bắc Gia Nghĩa); cấp xã tổ chức đồng loạt tại các công trình tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng ( thứ nhất từ phải qua) cùng lãnh đạo các sở, ngành tham dự buổi lễ

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( thứ nhất từ trái qua) cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham dự buổi lễ

Dự lễ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đà Lạt có đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên và Nhân dân trên địa bàn.

Trong không khí trang nghiêm tại nghĩa trang, các đại biểu cùng hàng nghìn đoàn viên, thanh niên đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các đại biểu dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc

Hàng nghìn ngọn nến được đồng loạt được thắp sáng trên từng phần mộ, tạo nên không gian thiêng liêng, ấm áp, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng nhấn mạnh, “Thắp nến tri ân” không chỉ là hoạt động tưởng niệm được tổ chức hằng năm, mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhận thức sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập dân tộc.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu tại buổi lễ

Từ đó tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", những giá trị tốt đẹp đã trở thành đạo lý của dân tộc Việt Nam.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, trách nhiệm của thế hệ hôm nay không chỉ dừng lại ở sự tưởng nhớ hay tri ân mà còn phải tiếp tục gìn giữ, bảo vệ những thành quả cách mạng, chung sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh để sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ được tiếp nối bằng những thành quả phát triển trong thời kỳ mới.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Trương Minh Quang đại diện thế hệ trẻ địa phương phát biểu tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Đồng chí Bùi Thắng đề nghị các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang và toàn thể Nhân dân tích cực hưởng ứng, triển khai hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng vũ trang địa phương tham dự buổi lễ

Đại diện tuổi trẻ Lâm Đồng, Bí thư Tỉnh đoàn Trương Minh Quang khẳng định, các thế hệ đoàn viên, thanh niên trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, tri thức và trách nhiệm xã hội; biến lòng biết ơn đối với các Anh hùng liệt sĩ thành những hành động cụ thể trong học tập, lao động, sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng dâng hoa tri ân các Anh hùng liệt sĩ với dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ"

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đà Lạt tối 26/7

Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ

Lễ "Thắp nến tri ân" là hoạt động thường niên được tuổi trẻ Lâm Đồng duy trì vào dịp 27/7. Không chỉ góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước, chương trình còn lan tỏa thông điệp về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp nối truyền thống cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng các phần quà cho các gia đình chính sách tại buổi lễ "Thắp nến tri ân"

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí Tỉnh ủy thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đà Lạt

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc thắp hương tại Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Thế hệ trẻ lực lượng vũ trang dâng hương, thắp nến tri ân tại các phần mộ Anh hùng liệt sĩ