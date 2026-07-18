Đời sống Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng làm việc với xã Vĩnh Hảo về các kiến nghị của cử tri Ngày 18/7, Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã làm việc với xã Vĩnh Hảo để nghe báo cáo, cho ý kiến về các kiến nghị của cử tri liên quan đến ô nhiễm môi trường.

Quang cảnh buổi làm việc

Các đồng chí: Tiêu Hồng Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đồng chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương xã Vĩnh Hảo.

Đồng chí Tiêu Hồng Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo của UBND xã Vĩnh Hảo, thời gian qua, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp tăng cường giám sát, phối hợp với các cơ quan chức năng và các nhà máy nhiệt điện nhằm hạn chế tác động đến môi trường và đời sống người dân khu vực thôn Vĩnh Tân (trước đây là thôn Vĩnh Phúc).

UBND xã Vĩnh Hảo đã thành lập Tổ giám sát công tác bảo vệ môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân với sự tham gia của đại diện người dân. Đồng thời, địa phương tổ chức trực theo dõi hằng ngày và lập nhóm Zalo để tiếp nhận thông tin, hình ảnh phản ánh về môi trường.

Bên cạnh đó, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức về các biện pháp bảo vệ môi trường đang được các nhà máy triển khai.

Đồng chí Vũ Đức Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Hảo báo cáo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, UBND xã Vĩnh Hảo kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm kiểm kê, đánh giá tổng lượng bụi, khí thải và đầu tư lắp đặt trạm quan trắc môi trường xung quanh Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, làm cơ sở đánh giá toàn diện mức độ ảnh hưởng.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Võ Đức Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Theo kết quả khảo sát trước đó đối với 402 hộ dân tại thôn Vĩnh Tân, có 178 hộ (chiếm 44,28%) mong muốn được di dời nếu được bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư phù hợp; 148 hộ (chiếm 36,82%) đề nghị tiếp tục sinh sống tại địa phương nhưng yêu cầu xử lý triệt để ô nhiễm môi trường và tiếng ồn; 76 hộ còn lại đồng thuận thực hiện theo chủ trương chung của Nhà nước.

UBND xã Vĩnh Hảo cho biết, mặc dù các nhà máy nhiệt điện đã đầu tư nhiều công trình và triển khai các giải pháp giảm thiểu tác động đến môi trường, song vào mùa gió Đông Bắc hằng năm, tại một số khu vực dân cư vẫn còn xuất hiện bụi đen, bụi xám, ảnh hưởng đến đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự địa phương.

Tại buổi làm việc, UBND xã Vĩnh Hảo kiến nghị tiếp tục tăng cường giám sát, tổ chức đối thoại với các hộ dân thường xuyên phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường; đồng thời rà soát, thống kê các hộ bị ảnh hưởng trực tiếp và có nguyện vọng di dời để báo cáo UBND tỉnh xem xét.

Ông Trần Vũ Ngoan, Phó Giám đốc Sở Công thương Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các cơ quan liên quan đề nghị tiếp tục theo dõi sát tình hình, đôn đốc các đơn vị thực hiện đầy đủ các giải pháp bảo vệ môi trường; kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri, góp phần bảo đảm môi trường sống và ổn định đời sống Nhân dân khu vực Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng ghi nhận những nỗ lực của các sở, ngành, địa phương và các doanh nghiệp trong việc triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu tác động môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho rằng, tình trạng bụi vẫn còn phát sinh vào một số thời điểm, nhất là trong mùa gió Đông Bắc, vì vậy các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đánh giá khách quan, toàn diện để đề ra giải pháp xử lý căn cơ, lâu dài.

Đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm triển khai đầu tư hệ thống quan trắc môi trường tự động, tạo cơ sở khoa học phục vụ công tác quản lý, giám sát và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Đối với các chủ đầu tư, đồng chí Lê Trọng Yên yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các giải pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường; đồng thời quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, đối thoại, cung cấp thông tin để người dân hiểu rõ những nỗ lực bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, góp phần tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành rà soát những nội dung còn bất cập trong quy hoạch, chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung, hoàn thiện theo quy định; đồng thời giao chính quyền địa phương tiếp tục nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của người dân, tăng cường tuyên truyền, giải quyết kịp thời các kiến nghị của người dân ngay từ cơ sở.

Đồng chí Lê Trọng Yên yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 và các đơn vị liên quan chủ động phối hợp với địa phương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ công tác đầu tư, nhất là công tác khảo sát, lập dự án, chuẩn bị quỹ đất và các điều kiện hạ tầng cần thiết để thực hiện khi có chủ trương mới của cấp có thẩm quyền.

Các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao, kịp thời tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, bảo đảm môi trường sống của Nhân dân và tạo điều kiện để Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân phát triển ổn định, bền vững.