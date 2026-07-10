Thời sự Lâm Đồng Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân đuối nước Chiều 10/7, đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng tới thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân đuối nước, tử vong tại xã Nâm Nung.

Đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi gia đình các nạn nhân

Đi cùng đoàn có đồng chí Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đến thăm các gia đình, đồng chí Lê Trọng Yên đã ân cần thăm hỏi, gửi lời chia buồn sâu sắc trước mất mát to lớn mà các gia đình đang phải gánh chịu và hy vọng thân nhân các cháu sớm vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, nhà trường và người dân tăng cường tuyên truyền, quản lý, giám sát trẻ em trong dịp hè; đồng thời đẩy mạnh trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước và kỹ năng an toàn cho trẻ em.

Đặc biệt, lực lượng chức năng tiến hành rà soát, cắm biển cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ mất an toàn, góp phần hạn chế những vụ việc đau lòng tương tự xảy ra.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm hỏi gia đình các nạn nhân

Dịp này, đồng chí Lê Trọng Yên cũng đã trao số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng/gia đình từ nguồn Quỹ Cứu trợ của tỉnh nhằm chia sẻ, động viên các gia đình.

Trước đó, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đã thông tin, sáng cùng ngày, tại đập Đắk Pót thuộc bon Đắk Prí (xã Nâm Nung) đã xảy ra vụ đuối nước nghiêm trọng khiến 5 nữ sinh tử vong.

Các nạn nhân gồm: Đ.M.T, L.T.Y.C, B.T.T, L.T.N và B.T.N.Y, đều sinh năm 2015 (11 tuổi) học sinh Trường THCS Nâm N'Đir, xã Nâm Nung.