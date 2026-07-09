Thông tin đối ngoại Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tiếp Tổng Lãnh sự Cộng hòa Indonesia tại TP Hồ Chí Minh Lâm Đồng mong muốn Tổng Lãnh sự Cộng hòa Indonesia tại TP Hồ Chí Minh sẽ trở thành cầu nối quan trọng đưa quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng gắn kết và hiện thực hóa bằng những kết quả cụ thể.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh chụp hình lưu niệm với Tổng Lãnh sứ quán Indonesia tại TP Hồ Chí Minh đến làm việc với Lâm Đồng

Sáng 9/7, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đã tiếp bà Carolina Tinangon, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Indonesia tại TP Hồ Chí Minh, nhằm trao đổi cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Lâm Đồng và Indonesia.



Tại buổi làm việc, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Indonesia, bà Carolina Tinangon bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Lâm Đồng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là du lịch. Bà Tinangon đề xuất tỉnh nghiên cứu, mở rộng, phát triển thêm các điểm đến mới, dịch vụ thân thiện với khách du lịch.

Bà Carolina Tinangon, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Indonesia tại TP Hồ Chí Minh mong muốn Lâm Đồng phát triển thêm các dịch vụ du lịch cho du khách Hồi giáo

“ Lâm Đồng có nhiều tiềm năng về du lịch. Chúng tôi muốn địa phương phát triển thêm dịch vụ du lịch cho du khách Hồi giáo, với những tiêu chí đáp ứng tiêu chuẩn Halal. Bà Carolina Tinangon, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Indonesia tại TP Hồ Chí Minh

Tổng Lãnh sự Cộng hòa Indonesia tại TP Hồ Chí Minh cũng gợi mở, Lâm Đồng cần chú trọng mở rộng hợp tác về xuất khẩu thực phẩm, mỹ phẩm, nông sản và đào tạo nguồn nhân lực du lịch theo tiêu chuẩn Halal. Bởi đây là những thế mạnh mà Indonesia có thể hợp tác bền vững với địa phương cả về trước mắt và trong tương lai.

Cả hai bên mong muốn sẽ đi đến hợp tác lâu dài và hiện thực hóa bằng những kết quả cụ thể

Về phía tỉnh Lâm Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh cảm kích trước sự quan tâm của Tổng Lãnh sự Cộng hòa Indonesia tại TP Hồ Chí Minh với vùng đất và con người Lâm Đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, những định hướng hợp tác mà phía Indonesia đề xuất hoàn toàn phù hợp với tiềm năng, lợi thế và mục tiêu đối ngoại của tỉnh.

“ Lâm Đồng đánh giá Indonesia là thị trường du lịch giàu tiềm năng và mong muốn tăng cường kết nối trong thời gian tới. Địa phương kỳ vọng mối quan hệ hợp tác hai bên sẽ ngày càng bền chặt và đi tới những kết quả cụ thể. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, hiện nay, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương sắp mở cửa hoạt động trở lại. Cùng với đó, Cảng hàng không Phan Thiết dự kiến đưa vào khai thác vào năm 2027. Đây sẽ là những điều kiện thuận lợi để Lâm Đồng và các đối tác, trong đó có Indonesia thúc đẩy giao thương, phát triển du lịch…



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đánh giá Indonesia là thị trường tiềm năng và mong muốn hợp tác lâu dài, hiệu quả trong thời gian tới

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh thêm, Lâm Đồng đang đẩy mạnh xúc tiến thị trường Halal, sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư đến với địa phương. Tỉnh mong muốn mở rộng thị phần xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao (một trong những thế mạnh của Lâm Đồng) vào thị trường Indonesia.