Thời sự Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tiếp xã giao Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh Nhiều tiềm năng, lợi thế và định hướng hợp tác giữa Lâm Đồng với Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh được chia sẻ, qua đó mở ra thêm cơ hội hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải và bà Raissa Marteaux, Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh trao tặng nhau những món quà lưu niệm đầy ý nghĩa tại buổi gặp xã giao

Chiều 26/8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải có buổi tiếp xã giao đoàn công tác Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh.

Về phía đoàn công tác, có bà Raissa Marteaux, Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh, cùng đại diện các doanh nghiệp, tổ chức tại Hà Lan.

Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn công tác đến thăm, làm việc và giao lưu với tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng và Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh cùng chia sẻ, gợi mở nhiều định hướng hợp tác

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải thông tin, sau hợp nhất, Lâm Đồng có diện tích lớn nhất cả nước, với dân số hơn 3,9 triệu người. Địa phương đang sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và du lịch.

Về công nghiệp, Lâm Đồng có tiềm năng lớn trong khai thác, chế biến sâu khoáng sản và phát triển năng lượng. Riêng tài nguyên bô xít, địa phương có 5,4 tỷ tấn quặng nguyên khai. Tháng 7/2026, tại khu vực xã Nhân Cơ (Lâm Đồng), sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên tại Việt Nam đã được sản xuất.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải giới thiệu tiềm năng, lợi thế Lâm Đồng đến đoàn công tác

Về nông nghiệp công nghệ cao, Lâm Đồng có diện tích sản xuất nông nghiệp lớn nhất nước, với 1,054 triệu ha. Địa phương đã và đang kết nối với các doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh... với mong muốn đưa thị trường nông sản Lâm Đồng vào thị trường phía Nam một cách chính thống.

Lĩnh vực du lịch cũng là một trong những trụ cột của Lâm Đồng, với nhiều yếu tố hài hòa giữa rừng và biển. Tới đây, địa phương có 2 cảng hàng không là Phan Thiết và Liên Khương, hệ thống tuyến đường động lực được nâng cấp, sửa chữa sẽ tạo thuận lợi lớn cho du lịch phát triển. Tỉnh đang kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư hệ thống cảng nước sâu tại khu vực phía Đông để thúc đẩy kinh tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải và bà Raissa Marteaux, Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh ôn lại những dự án hợp tác của hai bên trong thời gian qua

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải khẳng định, Hà Lan đang là đối tác rất tốt, đứng đầu khối EU về hợp tác đầu tư tại Việt Nam.

Tại Lâm Đồng, hiện nay, có 10 dự án do các doanh nghiệp Hà Lan đầu tư, với tổng vốn hơn 170 triệu USD. Trong 7 tháng đầu năm 2026, riêng xuất khẩu các sản phẩm của Lâm Đồng qua thị trường Hà Lan khoảng 25 triệu USD.

“ Để hiện thực hóa tiềm năng, lợi thế, Lâm Đồng mong muốn hai bên cùng chia sẻ, hợp tác lâu dài bằng những dự án cụ thể. Lâm Đồng kỳ vọng Hà Lan sẽ nghiên cứu đầu tư nhiều lĩnh vực tại địa phương như: nông nghiệp bền vững và công nghiệp giống; logistics và hạ tầng thương mại; hàng không; thương mại, du lịch và nguồn nhân lực.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải

Về phía bà Raissa Marteaux, Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh đánh giá cao cuộc gặp gỡ, sự đón tiếp nồng hậu của Lâm Đồng đối với đoàn công tác. Tổng Lãnh sự hy vọng cuộc gặp gỡ, trao đổi sẽ gợi mở cơ hội hợp tác giữa 2 bên trong thời gian tới.

Bà Raissa Marteaux nhấn mạnh, Hà Lan luôn là nhà đầu tư, đối tác thương mại của EU tại Việt Nam. Trong đó, Lâm Đồng là địa bàn đã, đang tiếp tục được Hà Lan ưu tiên.

Bà Raissa Marteaux, Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh mong muốn Hà Lan được hợp tác với Lâm Đồng trên các lĩnh vực như: hàng không, du lịch, năng lượng, nông nghiệp, môi trường

“ Chúng tôi mong muốn đầu tư, hợp tác với Lâm Đồng qua các lĩnh vực như: hàng không, du lịch, năng lượng, nông nghiệp, môi trường... Hà Lan kỳ vọng sẽ tăng cường cường hợp tác nhiều hơn nữa với Lâm Đồng trong thời gian tới. Bà Raissa Marteaux, Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP. Hồ Chí Minh

Đối với hạ tầng hàng không, bà Raissa Marteaux và các thành viên đoàn công tác mong muốn được biết định hướng đầu tư hệ thống hàng không tại Lâm Đồng. Trên cơ sở này, Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh sẽ kết nối các chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nghiệp uy tín của Hà Lan hợp tác và hỗ trợ địa phương.

Về nông nghiệp, Hà Lan mong muốn được hợp tác với Lâm Đồng trong triển khai các mô hình nông nghiệp hữu cơ; nông, lâm nghiệp kết hợp...

Bà Raissa Marteaux, Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh đón nhận món quà gặp mặt đến từ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải

Tại buổi gặp gỡ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải khẳng định, những lĩnh vực Hà Lan gợi mở đều đúng và trúng với định hướng quy hoạch mà Lâm Đồng đang thực hiện. Ngoài những địa bàn đã đầu tư, Lâm Đồng mong muốn Hà Lan tiếp tục mở rộng đầu tư tại các khu vực khác nhiều tiềm năng của tỉnh.

Địa phương mong muốn Hà Lan tổ chức các đoàn doanh nghiệp làm việc trực tiếp với Lâm Đồng trên từng ngành, lĩnh vực để có những hợp tác cụ thể.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và đoàn công tác Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm

Tỉnh luôn chào đón nhà đầu tư, doanh nghiệp của Hà Lan khi tới nghiên cứu, đầu tư tại địa phương. Lâm Đồng cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động trên địa bàn.