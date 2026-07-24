Lanlana Tararudee khuynh đảo WTA Tour: Hy vọng mới của quần vợt Đông Nam Á tại Praha Open Tiếp đà hưng phấn sau chức vô địch WTA 125, tài năng trẻ Lanlana Tararudee của Thái Lan hướng tới cột mốc mới khi bước vào vòng tứ kết giải WTA 250 Praha Open ngày 24/7.

Sự trỗi dậy của các tay vợt Đông Nam Á trên bản đồ quần vợt thế giới đang ghi dấu ấn đậm nét với cái tên Lanlana Tararudee. Sau khi bước lên ngôi cao nhất tại giải WTA 125 tuần qua, đại diện đến từ Thái Lan tiếp tục duy trì phong độ thăng hoa tại giải WTA 250 Praha Open (Cộng hòa Séc) và chính thức góp mặt ở loạt trận tứ kết diễn ra trong ngày 24/7.

Hiện tượng Lanlana Tararudee và màn trình diễn xuất sắc tại Praha Open

Chiến thắng tại đấu trường WTA 125 không chỉ mang lại danh hiệu mà còn tiếp thêm sự tự tin vô cùng lớn cho Lanlana Tararudee. Bước vào WTA 250 Praha Open với tâm lý thoải mái cùng lối chơi ngày càng hoàn thiện, tay vợt người Thái Lan đã liên tục vượt qua các thử thách khó khăn để ghi tên mình vào nhóm 8 tay vợt mạnh nhất.

Cuộc đối đầu tại vòng tứ kết ngày 24/7 đóng vai trò then chốt đối với Lanlana Tararudee. Đứng trước cơ hội tiến sâu ở một giải đấu thuộc cấp độ WTA 250, sự điềm tĩnh trong các pha bóng bền và khả năng khai thác khoảng trống đối phương sẽ là chìa khóa quyết định giúp tay vợt Đông Nam Á tiếp tục tạo nên bất ngờ.

Lịch thi đấu sôi động tại các giải ATP và WTA ngày 24/7

Bên cạnh tâm điểm mang tên Lanlana Tararudee tại Praha Open, thế giới quần vợt trong ngày 24/7 cũng diễn ra hàng loạt trận đấu nảy lửa thuộc khuôn khổ các giải đấu danh giá khác của ATP và WTA Tour.

Tại giải WTA Hamburg, các cuộc đọ sức thuộc vòng tứ kết hứa hẹn đem đến những pha rượt đuổi tỷ số kịch tính. Trong khi đó, ở các giải đấu dành cho nam, ATP Kitzbuhel bước vào giai đoạn quyết định với các trận bán kết nảy lửa, còn ATP Estoril cũng chứng kiến màn tranh tài gay kấn ở vòng tứ kết để xác định những cái tên xuất sắc nhất bước tiếp.

Sự kết hợp giữa sức trẻ của các hiện tượng mới nổi như Lanlana Tararudee và bản lĩnh của các tay vợt kinh nghiệm hứa hẹn sẽ mang đến một ngày thi đấu vô cùng hấp dẫn cho người hâm mộ quần vợt trên toàn thế giới.