Lào Cai phê duyệt dự án hầm xuyên núi Hàm Rồng 2.500 tỷ đồng tại Sa Pa Dự án hầm đường bộ kết nối Quốc lộ 4D với đường tỉnh 152 quy mô 4 làn xe tại Sa Pa có tổng vốn đầu tư 2.500 tỷ đồng, dự kiến triển khai từ năm 2026 đến 2029.

UBND tỉnh Lào Cai vừa chính thức phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hầm đường bộ kết nối Quốc lộ 4D với đường tỉnh 152 (Hầm Hàm Rồng) tại phường Sa Pa. Với tổng mức đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng, công trình được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để nút thắt giao thông tại khu vực trung tâm, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho đô thị du lịch trọng điểm này.

Quy mô kỹ thuật dự án Hầm đường bộ Hàm Rồng

Theo quyết định được phê duyệt, dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư, dự kiến khởi công và hoàn thành trong giai đoạn 2026-2029.

Phối cảnh hầm Hàm Rồng. Ảnh: Báo Lào Cai

Dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 1.400m, trong đó hạng mục hầm chính xuyên qua núi Hàm Rồng dài khoảng 1.200m. Công trình được thiết kế với hai ống hầm độc lập, mỗi ống bố trí hai làn xe cơ giới, tạo thành tuyến đường bốn làn xe khai thác đồng bộ và an toàn.

Mô hình 3D dự án Hầm Hàm Rồng - Sa Pa. Ảnh: Báo Lào Cai

Về vị trí tuyến, điểm đầu dự án nằm tại nút giao giữa đường Ngũ Chỉ Sơn và đường Thạch Sơn, điểm cuối kết nối trực tiếp với tuyến đường hiện hữu thuộc khu đô thị Trường Giang.

Hạ tầng hai đầu cửa hầm phía Bắc và phía Nam được đầu tư đường dẫn đồng bộ quy mô bốn làn xe cơ giới. Đặc biệt tại khu vực cửa hầm phía Nam, dự án sẽ xây dựng mới một cầu vượt để kết nối hoàn chỉnh với mạng lưới giao thông khu vực, bảo đảm khả năng lưu thông liên tục sau khi vận hành.

Bên cạnh hạ tầng hầm chính, công trình còn tích hợp trung tâm điều hành tập trung và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phụ trợ hiện đại gồm: thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, thông gió cưỡng bức, phòng cháy chữa cháy và thiết bị an toàn giao thông đạt chuẩn quốc gia.

Giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn giao thông và mở rộng đô thị

Sa Pa nằm ở độ cao trung bình 1.500 – 1.800m so với mực nước biển, sở hữu đỉnh Fansipan cao 3.143,7m. Địa hình chia cắt mạnh khiến hạ tầng giao thông tại đây chịu nhiều áp lực, đặc biệt vào các mùa cao điểm du lịch.

Sa Pa nằm ở độ cao trung bình khoảng 1.500 – 1.800m so với mực nước biển, sở hữu đỉnh Fansipan cao gần 3.143,7m. Ảnh: Internet

Hiện nay, hướng di chuyển từ trung tâm Sa Pa đi các khu vực phía Nam như Tả Van, Bản Hồ phụ thuộc hoàn toàn vào đường tỉnh 152. Tuyến đường này có quy mô hẹp, nhiều khúc cua gắt và thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Khi hoàn thành, Hầm Hàm Rồng sẽ trở thành trục giao thông đối ngoại chiến lược, giúp tách dòng phương tiện lưu thông qua lại khỏi khu vực lõi đô thị Sa Pa. Công trình không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển, giảm áp lực cho đường tỉnh 152 mà còn tạo dư địa mở rộng không gian phát triển đô thị về phía Nam.

Động lực bứt phá cho thị trường du lịch và bất động sản

Theo Quy hoạch chung xây dựng đến năm 2040, Khu du lịch quốc gia Sa Pa được định hướng phát triển thành trung tâm nghỉ dưỡng, văn hóa tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Việc nâng cấp hạ tầng kết nối là điều kiện tiên quyết để thực hiện mục tiêu này.

Đầu năm 2025, truyền thông quốc tế như nhật báo Hankyung hay tạp chí GQ Korea đã ví Sa Pa là "Thụy Sĩ của Việt Nam" nhờ khí hậu mát mẻ và cảnh sắc thiên nhiên độc đáo. Sự xuất hiện của dự án hầm đường bộ 2.500 tỷ đồng không chỉ giải quyết bài toán hạ tầng giao thông mà còn tăng sức hút đầu tư cho các dự án bất động sản du lịch, dịch vụ và đô thị sinh thái trong khu vực.