Đời sống Lão nông tuổi 75 làm kinh tế tiền tỷ Ở tuổi 75, ông Nguyễn Văn Trung, thôn 3, xã La Dạ vẫn miệt mài với ruộng vườn, chủ động tìm cách nâng cao hiệu quả sản xuất. Từ diện tích đất chủ yếu trồng điều, sắn, ông từng bước chuyển đổi cây trồng, kết hợp chăn nuôi, xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp cho thu nhập khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm.

Dù tuổi đã cao, ông Trung vẫn chăm chỉ lao động, phát triển sản xuất

Hăng say lao động

Nhớ lại những năm đầu lập nghiệp ở La Dạ, ông Trung kể, cuộc sống khi ấy còn nhiều khó khăn. Đất đai chủ yếu trồng điều, sắn; sản xuất phụ thuộc nhiều vào thời tiết nên hiệu quả kinh tế chưa cao. Từ thực tế đó, ông bắt đầu tìm hướng chuyển đổi cây trồng, tận dụng tốt hơn diện tích đất gia đình có.

Để có thêm kinh nghiệm, ông dành thời gian tham gia các lớp tập huấn, tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc cây trồng và đi tham quan những mô hình sản xuất hiệu quả. Cách làm được ông lựa chọn là kết hợp nhiều loại cây trồng, vật nuôi, chủ động nguồn nước và đầu tư từng bước, phù hợp với điều kiện gia đình.

Hiện gia đình ông có khoảng 7 ha đất sản xuất, được đầu tư hệ thống tưới tự động. Sầu riêng, cà phê, dừa và một số cây ăn trái được trồng xen, bố trí phù hợp với từng khu vực đất. Ông cũng đào ao, hồ để nuôi cá, đồng thời dự trữ nước phục vụ sản xuất trong mùa khô.

Việc bố trí nhiều loại cây trồng, kết hợp chăn nuôi giúp gia đình ông tận dụng diện tích đất, giảm sự phụ thuộc vào một nguồn thu. Trong quá trình sản xuất, ông luôn chú trọng khâu chăm sóc, theo dõi cây trồng và chủ động điều chỉnh kỹ thuật theo từng mùa vụ. “Làm nông nghiệp muốn có hiệu quả thì phải chịu khó học hỏi, biết áp dụng khoa học, kỹ thuật. Quan trọng nữa là phải dám nghĩ, dám làm và kiên trì với cách làm của mình”, ông Trung chia sẻ. Nhờ lựa chọn cây trồng phù hợp, chú trọng kỹ thuật và đầu tư có tính toán, mô hình kinh tế của gia đình ông hiện cho thu nhập khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm.

Nhờ làm kinh tế giỏi, ông xây dựng được căn nhà khang trang cho gia đình

Sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm

Không giữ kinh nghiệm cho riêng mình, ông Trung thường chia sẻ những điều đã tích lũy được trong quá trình sản xuất với các cựu chiến binh, người cao tuổi và những người có nhu cầu tìm hiểu kỹ thuật. Từ việc lựa chọn giống cây, bố trí diện tích trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đến cách chủ động nguồn nước, ông đều sẵn sàng trao đổi. Theo ông, mỗi gia đình có điều kiện đất đai, nguồn vốn và nhân lực khác nhau nên không thể áp dụng máy móc một mô hình. “Biết gì thì tôi chia sẻ lại cho bà con. Người làm trước có kinh nghiệm thì hướng dẫn người làm sau, cùng trao đổi để sản xuất hiệu quả hơn”, ông Trung bộc bạch.

Từ sản xuất, kinh tế gia đình ông từng bước ổn định. Những năm tháng gắn bó với ruộng vườn không những mang lại nguồn thu mà còn giúp ông chăm lo cho gia đình, nuôi các con trưởng thành. Đến nay, các con đã có công việc và cuộc sống riêng, còn ông vẫn gắn bó với mảnh đất đã cùng gia đình trải qua nhiều năm tháng.

Tuổi đã cao nhưng ông Trung chưa nghĩ đến chuyện rời ruộng vườn. Với ông, lao động ngoài tạo ra thu nhập còn mang lại niềm vui. Còn sức khỏe, ông vẫn muốn tiếp tục lao động, học hỏi và chia sẻ để mảnh đất La Dạ ngày càng cho thêm nhiều mùa quả ngọt.