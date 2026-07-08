Ông Hoàng Dũng (Hà Nội) làm việc tại công ty có vốn đầu tư nước ngoài, đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với mục tiêu dự án là thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa theo quy định, địa điểm thực hiện dự án là tại trụ sở chính của công ty.

Hiện nay, công ty dự kiến thành lập chi nhánh và địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính để tiếp tục thực hiện hoạt động phân phối bán lẻ và xin Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo quy định.

Theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 73 Nghị định số96/2026/NĐ-CP, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được phép lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính mà không nhất thiết phải có dự án đầu tư mới.

Ông Dũng hỏi, trường hợp công ty lập chi nhánh, địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính để thực hiện mục tiêu của dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì có bắt buộc phải thực hiện thủ tục dự án đầu tư mới hay không? Có trường hợp nào pháp luật quy định bắt buộc phải có dự án đầu tư mới khi lập chi nhánh, địa điểm kinh doanh không?

Đồng thời, công ty có phải thực hiện thủ tục cấp mới hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để bổ sung địa điểm thực hiện dự án trước khi triển khai hoạt động tại chi nhánh, địa điểm kinh doanh này hay không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 73 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư, sau khi hoàn thành thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính mà không nhất thiết phải có dự án đầu tư mới.

Tại khoản 2 Điều 33 Luật Đầu tư quy định nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung chính của dự án quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định tại Điều 37 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP, trong đó bao gồm địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng, quy mô dự án đầu tư…

Theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Luật Đầu tư, dự án đầu tư mới là dự án đầu tư thực hiện lần đầu hoặc dự án đầu tư độc lập với dự án đầu tư đang hoạt động.

Như vậy, theo các quy định nêu trên thì nhà đầu tư có thể lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính mà không nhất thiết phải có dự án đầu tư.

Tuy vậy, trường hợp nhà đầu tư đề xuất dự án đầu tư mới tại chi nhánh, địa điểm kinh doanh độc lập với dự án đầu tư đang hoạt động, đề nghị nhà đầu tư nghiên cứu quy định về chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để thực hiện thủ tục đầu tư tương ứng, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật.

Đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà việc bổ sung chi nhánh, địa điểm kinh doanh làm thay đổi nội dung về địa điểm thực hiện dự án hoặc các nội dung khác quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp, nhà đầu tư phải thực hiện dự án theo đúng địa điểm đầu tư ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính gửi ông Hoàng Dũng để nghiên cứu, thực hiện theo quy định pháp luật.