Pháp luật - Đời sống Lập chốt xử lý người vi phạm trật tự an toàn giao thông sau phản ánh của Báo Lâm Đồng Sau khi Báo Lâm Đồng có bài phản ánh, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng đã giao Trạm CSGT Mađaguôi phối hợp với Công an xã Đạ Huoai 2 lập chốt xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm các quy định an toàn giao thông tại ngã ba Bà Sa (còn gọi là giao lộ Bà Gia – quốc lộ 20).

Theo đó, trong 2 ngày 16 và 17/7, Trạm CSGT Mađaguôi đã bố trí cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng Công an xã Đạ Huoai 2 lập chốt xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm các quy định của Luật Giao thông khi lưu thông qua giao lộ nói trên như: vượt đèn đỏ, chuyển làn, chuyển hướng sai quy định…

Trạm CSGT Mađaguôi và Công an xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng lập chốt xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông tại giao lộ Bà Gia - quốc lộ 20

Thống kê đến trưa ngày 17/7, lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính 11 trường hợp người điều khiển phương tiện là xe máy vi phạm các quy định trật tự an toàn giao thông khi lưu thông qua giao lộ Bà Gia – quốc lộ 20.

Lực lượng CSGT lập biên bản đối với người điều khiển phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông khi qua ngã ba Bà Sa

Trong đó, có 1 trường hợp không chấp hành tín hiệu đèn giao thông (vượt đèn đỏ) và 10 trường hợp chuyển làn, chuyển hướng sai quy định.

Lực lượng chức năng nhắc nhở hơn 30 hộ kinh doanh, buôn bán khu vực ngã ba Bà Sa lấn chiếm vỉa hè, lề đường chấp hành các quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Dịp này, các cán bộ, chiến sĩ CSGT Trạm Mađaguôi và Công an xã Đạ Huoai 2 tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông và Nghị định168/2024 của Chính phủ cho người tham gia giao thông qua khu vực ngã ba Bà Sa; tổ chức tuần tra, kiểm soát lồng ghép với tuyên truyền nhắc nhở và xử lý các hành vi vi phạm theo kế hoạch của Công an tỉnh Lâm Đồng về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 20 nói chung, địa bàn xã Đạ Huoai 2 nói riêng.

Lực lượng CSGT tuyên truyền, phổ biến các quy định đảm bảo an toàn giao thông cho người dân điều khiển phương tiện tham gia giao thông

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm của lực lượng CSGT cho thấy, phần lớn những người vi phạm chưa hiểu cứ mặc định đèn đỏ được phép rẽ phải mà không nghĩ mình đang vi phạm. Sau khi được tuyên truyền, nhắc nhở người dân và người tham gia giao thông đã cơ bản hiểu và nhắc nhở người thân, hàng xóm, bạn bè nghiêm chỉnh chấp hành các quy định...

Công an xã Đạ Huoai tuyên truyền, hướng dẫn các quy định đảm bảo an toàn giao thông cho người dân

Trước đó, như Báo Lâm Đồng đã thông tin qua bài viết “Người điều khiển xe máy thường xuyên vượt đèn đỏ tại ngã ba Bà Sa, xã Đạ Huoai 2” phản ánh về tình trạng người tham gia giao thông liên tục vượt đèn đỏ tại đây tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.