Lấp giếng không sử dụng để an toàn cho cộng đồng

Lấp giếng không sử dụng để an toàn cho cộng đồng
Để bảo vệ nguồn nước ngầm và bảo đảm an toàn cộng đồng, chính quyền các xã ở phía Tây Lâm Đồng đã triển khai lấp các giếng không sử dụng.
Xã Đắk Sắk, một trong những địa phương thường xảy ra việc thiếu nước tưới vào các cao điểm mùa khô hằng năm. Ngoài phần lớn diện tích tưới tiêu của người dân được cung ứng bởi các công trình hồ chứa, thủy lợi thì phần còn lại bà con chủ động từ nguồn nước giếng khoan. Một số khu vực do cao cạn, khan hiếm nguồn nước như: các thôn Thanh Sơn, Đắk Thanh, Đắk Sơn nên nhiều trường hợp bà con phải khoan 2 - 3 giếng để phục vụ tưới tiêu.
Một số trường hợp bà con khi không sử dụng (không có nước) dễ dẫn đến tình trạng sụt giảm mạnh nguồn nước ngầm. Thực tế, những năm gần đây, khi chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cục bộ, một số địa bàn có tình trạng thiếu hụt nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu có xu hướng gia tăng. Chính vì thế, địa phương đang thúc đẩy các hoạt động nhằm siết chặt quản lý giếng không sử dụng, kiểm tra thực hiện san lấp đúng quy trình, kỹ thuật.
Theo ông Trần Thanh Hải, Trưởng phòng Kinh tế xã Đắk Sắk, địa phương đang rà soát cụ thể từng hộ có giếng không sử dụng, hướng dẫn bà con thực hiện các bước về thủ tục và thực hiện trám lấp đúng quy định. Đối với hộ gia đình và cá nhân có giếng không sử dụng, trong thời gian không quá 10 ngày trước ngày thi công trám lấp giếng, gửi thông báo trám lấp giếng không sử dụng bằng văn bản theo mẫu quy định đến UBND xã và tổ chức thực hiện việc trám lấp giếng.
Địa phương chú trọng hướng dẫn, nhắc nhở, kiểm tra hộ gia đình thực hiện tốt quy trình kỹ thuật cơ bản như: bảo đảm làm sạch giếng bằng việc hút cạn nước và loại bỏ các vật cản, rác thải, bùn lắng bên trong giếng. Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn người dân sử dụng vật liệu trám lấp là vật liệu chuyên dụng (đất sét, cát, xi măng) để lấp đầy toàn bộ giếng nhằm ngăn nước bẩn, hóa chất xâm nhập vào tầng ngầm. Bà con đổ bê tông bịt kín miệng giếng để đảm bảo an toàn.
Ông Lò Văn Sinh, thôn Đắk Sơn cho biết, qua sự tuyên truyền, tiếp cận các tài liệu của cơ quan chức năng, chính quyền xã, ông nhận thức việc trám lấp giếng không sử dụng là rất cần thiết. Việc này góp phần vào ngăn chặn nước bẩn, chất thải và các chất ô nhiễm từ bề mặt xâm nhập trực tiếp xuống các tầng chứa nước, bảo vệ nguồn nước ngầm một cách lâu dài.
Tương tự, tại xã Đắk Mil, một số khu vực điển hình như bản Cao Lạng cũng thường xảy ra thiếu nước tưới cho cây trồng vào mùa khô. Nhiều hộ dân phải khoan 3 - 4 giếng, thậm chí có hộ đến 7 - 8 cái nhưng không phải giếng nào cũng có nước. Không ít hộ chưa chú trọng việc trám lấp giếng nước không sử dụng.
Theo ông Cao Đức Nguyên, Trưởng Phòng Kinh tế xã, địa phương đang đẩy mạnh hướng dẫn bà con thực hiện trám lấp giếng không sử dụng đúng kỹ thuật. Lâu dài, UBND xã định hướng bà con dựa trên thực tế nhu cầu, tại cùng một khu vực có thể đầu tư khoan chung một số giếng tại nơi có nguồn nước mạnh, tránh việc khoan tràn lan, khai thác cùng lúc cao điểm làm cho tình trạng thiếu nước thêm trầm trọng.
Địa phương cũng phát huy vai trò, trách nhiệm của các trưởng thôn, bon trong nhiệm vụ phối hợp với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tổ chức triển khai, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện việc trám lấp giếng không sử dụng theo quy định, thống kê, nắm rõ số giếng đang sử dụng.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đơn vị vừa có văn bản đề nghị các xã, phường, đặc khu thúc đẩy triển khai thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trám lấp giếng không sử dụng (QCVN 83:2024/BTNMT) đối với cả tổ chức, cá nhân, hộ gia đình. Hoạt động này nhằm bảo vệ nguồn nước ngầm trong bối cảnh biến đổi khí hậu gây khô hạn ngày càng khốc liệt trên toàn cầu và bảo đảm an toàn cộng đồng trong cả sinh hoạt, sản xuất.