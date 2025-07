Đời sống Lập lại trật tự đô thị ở điểm đến Đá Ông Địa Đá Ông Địa nằm giáp ranh giữa 2 phường Phú Thủy và Mũi Né đang mất mỹ quan và an toàn giao thông. Công an 2 phường cần thường xuyên phối hợp lập lại trật tự đô thị, tạo mỹ quan, bảo đảm an toàn giao thông.

Hàng quán tự phát “mọc” đầy hành lang khiến du khách không còn chỗ để xe xuống tắm biển, vui chơi... tiềm ẩn tai nạn giao thông

Đá Ông Địa là một trong những điểm đến đẹp ở Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng. Nơi đây có bãi biển rộng, nằm trên con đường Nguyễn Thông, đoạn ôm cua từ cầu vượt Sea Links City đến nhà hàng Cây Bàng. Ở giữa đoạn có hành lang ven biển được bê tông hóa kiên cố, phòng, chống biển xâm thực, có cột mốc phân định ranh giới giữa 2 phường Phú Thủy và Mũi Né. Từ hành lang này, người dân, du khách có thể ngắm bình minh, hoàng hôn trên biển mỗi sớm mai và chiều muộn.

Trước đây, Đá Ông Địa ít người dân, du khách tới vui chơi, tắm biển. Có lực lượng an ninh cơ sở của 1 trong 2 phường luôn hiện diện đảm bảo an ninh trật tự bao gồm giữ xe cho du khách tham quan ngắm cảnh. Những năm gần đây, nhất là kể từ khi cao tốc Bắc - Nam đi vào hoạt động, du khách đổ về đây đông hơn. Đá Ông Địa trở nên ô hợp khi xuất hiện tình trạng buôn bán tự phát không chỉ trên hành lang của đoạn đường mà còn trên cả bãi biển. Chưa kể “đội quân” hàng rong, khó kiểm soát về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, cân gian, bán thiếu. Điều này dẫn đến mất an toàn giao thông và mỹ quan trong khu vực. Vì đoạn đường này cong, phương tiện tham gia giao thông đông đúc, lại thêm nhiều xe kéo, xe đẩy, xe bán hàng tự động, bàn ghế phục vụ thực khách trên hành lang. Còn ở dưới bãi biển, thúng chai của ngư dân ngổn ngang, hàng quán buôn bán hải sản tự phát bày bán làm hạn chế không gian vui chơi, tắm biển của du khách.

Từng được nhiều bạn trẻ đến đây vui chơi, chụp hình tự sướng

“Chúng tôi nhiều lần nhắc nhở người buôn bán xếp bàn, ghế gọn gàng, không được lấn ra lòng đường, ảnh hưởng phương tiện lưu thông. Nhưng người ta không nghe còn phản ứng lại bằng lời lẽ khó nghe. Thực tế, nhiều vụ tai nạn giao thông từng xảy ra ở đây, nếu cứ tình trạng này, e rằng sẽ tiếp tục xảy ra tai nạn giao thông. Ở dưới bãi biển cũng vậy, buôn bán nhếch nhác... bị du khách phản ánh”, một tổ viên trong lực lượng an ninh cơ sở của phường Phú Thủy chia sẻ.

Tình trạng buôn bán tự phát nêu trên đang không chỉ ảnh hưởng hình ảnh Đá Ông Địa mà còn Khu du lịch quốc gia Mũi Né cần ngành chức năng quan tâm đảm bảo trật tự đô thị để không mất an toàn giao thông và mỹ quan ở điểm đến Đá Ông Địa. Trung tá Trần Văn Hà - Phó Trưởng Công an phường Mũi Né cho biết, thời gian qua, do nhiều công việc dồn dập như tập trung cho ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; ra quân thực hiện tháng cao điểm phòng, chống tội phạm… nên chưa có thời gian lập lại trật tự đô thị khu vực Đá Ông Địa. Chúng tôi đang có kế hoạch phối hợp với Công an phường Phú Thủy lập lại trật tự ở đây để tránh tình trạng ùn tắc gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

Buôn bán tự phát cùng với hàng rong xuất hiện khắp khu vực Đá Ông Địa

Phía Công an phường Phú Thủy thông tin, kể từ sau sáp nhập, Công an phường tiếp tục chỉ đạo và phân công 1 tổ trong lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, tham gia đảm bảo tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, cứu hộ cứu nạn ở bãi biển Đá Ông Địa. Cùng với đó, kêu gọi người dân và du khách khi tắm biển thì lên bờ trước 18 giờ hằng ngày.

Sau khi cao tốc Bắc - Nam đi vào hoạt động, Đá Ông Địa đông đúc du khách đến tham quan, tắm biển

Vào những ngày cuối tuần, ngày nghỉ lễ, tết, lượng phương tiện và du khách đổ về đây tắm biển, vui chơi... tăng cao. Công an phường tăng cường thêm lực lượng an ninh cơ sở đảm bảo trật tự đô thị. Cụ thể, sắp xếp các loại phương tiện đậu đỗ đúng nơi quy định, tuần tra kiểm soát phòng, chống đuối nước... “Tuy nhiên, vấn đề an toàn giao thông tại đây chưa đảm bảo do một phần liên quan đến cơ sở hạ tầng giao thông chưa được mở rộng nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông”, Công an phường Phú Thủy cho biết thêm.