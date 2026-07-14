Thời sự Lâm Đồng Lập quy hoạch đô thị các phường liền kề Đà Lạt theo hướng đồng bộ, khả thi Chiều 14/7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì cuộc họp nghe UBND các phường Xuân Hương - Đà Lạt và Lâm Viên - Đà Lạt báo cáo kết quả rà soát, đề xuất các nội dung phục vụ lập Quy hoạch chung đô thị các phường liền kề Đà Lạt.

Quang cảnh buổi làm việc

Phường Xuân Hương - Đà Lạt có diện tích tự nhiên hơn 73,4 km², dân số khoảng 103.000 người, được hình thành trên cơ sở sắp xếp 5 phường cũ.

Qua rà soát, địa phương đề xuất kế thừa những nội dung quy hoạch còn phù hợp; đồng thời điều chỉnh các tuyến giao thông thiếu khả thi, các khu dân cư hiện hữu chưa được cập nhật đúng thực tế và những khu đất đang bị chồng chéo về chức năng sử dụng.



Lãnh đạo phường Xuân Hương - Đà Lạt báo cáo phương án tại buổi làm việc

Địa phương định hướng mở rộng không gian đô thị về phía Tây, gắn với đường vành đai, khu vực An Sơn và phường 4 cũ; phía Đông gắn với đường Mimosa, hồ Prenn và khu vực Sở Lăng. Các khu vực này được nghiên cứu để phát triển đô thị mới, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, dịch vụ nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, qua đó giảm áp lực cho khu vực trung tâm.



Lãnh đạo Sở Xây dựng nêu ý kiến tại cuộc họp

Phường cũng đề xuất nghiên cứu không gian ngầm tại khu trung tâm Hòa Bình, Công viên Ánh Sáng, Công viên Trần Hưng Đạo, khu vực Đài Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng cũ và Quảng trường quốc tế; bố trí bãi đỗ xe ngầm, không gian thương mại, dịch vụ và kết nối giao thông công cộng.

Nhiều công trình trọng điểm như chỉnh trang khu trung tâm Hòa Bình, cải tạo hồ lắng số 2, quy hoạch Công viên Trần Quốc Toản, khu đô thị đường vành đai ngoài được kiến nghị cập nhật vào đồ án.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường nêu ý kiến tại cuộc họp

Đối với phường Lâm Viên - Đà Lạt, địa phương có diện tích hơn 35 km², dân số trên 71.000 người. Đáng chú ý, địa bàn có hơn 1.161 ha rừng phòng hộ, gần 710 ha vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và hơn 382 ha đất quốc phòng, an ninh.

Quỹ đất chưa sử dụng không còn, đặt ra yêu cầu phải cân đối chặt chẽ giữa bảo tồn cảnh quan, bảo vệ rừng và nhu cầu chỉnh trang, phát triển đô thị.



Đại diện các phường thuyết trình phương án

Qua đối chiếu các đồ án quy hoạch, phường xác định 27 vị trí có sự khác nhau giữa hiện trạng sử dụng đất và chức năng quy hoạch; trong đó còn 12 vị trí cần tiếp tục điều chỉnh.

Nhiều thửa đất ở hợp pháp, người dân đã sinh sống ổn định nhưng lại được quy hoạch thành đất cây xanh, đất công trình công cộng, đất nông nghiệp hoặc đường giao thông mở mới, dẫn đến việc khó thực hiện các thủ tục đất đai, xây dựng.



Bản đồ phương án Quy hoạch chung đô thị các phường liền kề Đà Lạt được trình bày tại cuộc họp

Phường Lâm Viên - Đà Lạt đề nghị rà soát các quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt trên 15 năm nhưng chưa triển khai; điều chỉnh các chỉ tiêu về mật độ xây dựng, tầng cao phù hợp địa hình; công nhận những khu dân cư hiện hữu ổn định và bố trí lại quỹ đất nhà ở xã hội tại những vị trí khả thi hơn.

Địa phương cũng kiến nghị cập nhật 11 dự án thu hút đầu tư, trong đó có khu đô thị đường hồ Xuân Hương - Quốc lộ 27C, Công viên Hồ Lắng số 1 và các khu dịch vụ, du lịch cảnh quan.



Đại diện phường Lâm Viên - Đà Lạt thuyết trình đồ án

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh, đồ án quy hoạch lần này phải được xây dựng trên cơ sở điều tra, khảo sát kỹ hiện trạng; bảo đảm tính kế thừa nhưng không máy móc, chỉ kế thừa những nội dung còn phù hợp và điều chỉnh, loại bỏ những nội dung không còn phù hợp.



Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 và đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ với từng địa phương, kiểm tra thực địa các khu vực còn vướng mắc; phân loại rõ đất ở hiện hữu, đất chỉnh trang và đất phát triển mới theo dự án. Các đề xuất điều chỉnh phải có căn cứ pháp lý, đánh giá đầy đủ về hạ tầng, môi trường, giao thông, phòng chống ngập úng và sạt lở.



“ Việc lập quy hoạch phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng "2 con số". Quy hoạch cần tập trung xử lý dứt điểm những tồn tại như quy hoạch treo, quy hoạch không còn phù hợp; đồng thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với những dự án đang triển khai trên địa bàn. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải

Trong quá trình lập quy hoạch, các địa phương cần chú trọng khoanh vùng, phân loại và ký hiệu các loại đất chính xác, tránh nhầm lẫn; rà soát, đánh giá hiện trạng hạ tầng cấp, thoát nước, phòng cháy, chữa cháy để làm cơ sở định hướng sử dụng đất phù hợp; xác định các khu vực có nguy cơ sạt lở nhằm đề xuất giải pháp xử lý hiệu quả.

Bên cạnh đó, quy hoạch cần định hướng phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị, đi lại và du lịch; rà soát hệ thống sông, suối thực hiện chức năng tiêu, thoát nước để xây dựng phương án quy hoạch bảo đảm khả năng chống ngập.

Đồng thời, cần tính toán hợp lý mật độ, tầng cao công trình và quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng các chỉ tiêu theo quy định.



Đối với các quy hoạch đã được phê duyệt nhưng vẫn còn hiệu lực, các địa phương cần rà soát, thống kê cụ thể những nội dung không còn phù hợp để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành công tác lập quy hoạch trong tháng 8/2026 theo kế hoạch đề ra.