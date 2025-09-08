Nhịp cầu bạn đọc Lập tổ phản ứng hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính Nhiều địa phương ở Lâm Đồng đã linh động, thành lập tổ công tác hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Anh Sùng A Dế (bên trái) đến UBND xã Quảng Tân để làm thủ tục để giải ngân vốn chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Từ tháng 7 tới nay, anh Sùng A Dế, trú bản Sín Chải (trước đây là bản Sín Chải, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) đã 3 lần tới UBND xã Quảng Tân (tỉnh Lâm Đồng) để làm thủ tục để giải ngân vốn chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Trước đó, cuối tháng 6, gia đình anh Dế được hỗ trợ kinh phí để làm nhà mới. Đến nay, căn nhà đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng thô. Anh Dế đến UBND xã Quảng Tân làm thủ tục giải ngân số tiền còn lại để sớm hoàn thiện căn nhà. Tuy nhiên, vì lý do khách quan nên phải đến lần thứ 3, anh mới được giải quyết. Anh Dế cho biết: “Đường từ bản ra đây khoảng 30 km, còn nếu đi đường chính thì hơn 50 km. Đang là mùa mưa nên đường đi lại rất khó khăn, tôi đi từ 7h sáng rồi ngồi chờ đến chiều để lấy hồ sơ luôn”.

Đi cùng với anh Dế, anh Hờ A Tả từ bản Đoàn Kết đến UBND xã Quảng Tân làm thủ tục khai sinh cho con. Là bản nằm xa nhất của xã Quảng Tân, nên ra xã lần này, anh Tả dành một ngày để làm thủ tục khai sinh. Theo lời người đàn ông dân tộc Mông, đây là lần đầu tiên anh ra xã Quảng Tân. Quãng đường xa, lại không rành rọt tiếng Kinh nên anh phải đi chung với mấy người quen để không bỡ ngỡ. “Tôi được biết, có thể đăng ký khai sinh trên điện thoại, nhưng vì không biết làm nên phải ra xã làm trực tiếp. Đến đây, được cán bộ hướng dẫn nhưng khó quá, chưa thể làm ngay được”, anh Dế phân trần, tỏ vẻ lúng túng khi thao tác trên điện thoại di động.

Theo ghi nhận tại một địa phương, sau khi sáp nhập xã, một số thôn, bon, bản của xã cũ nằm xa trung tâm hành chính của xã mới. Điều này khiến việc đi lại, giải quyết thủ tục hành chính tốn kém thời gian và chi phí cho người dân. Từ thực tế này, các địa phương đã chủ động nắm bắt, tham mưu tháo gỡ. Trong đó, UBND xã Quảng Tân đề xuất thành lập tổ phản ứng để tiếp nhận hồ sơ lưu động ở các khu dân cư xa trung tâm. Mỗi tháng, tổ công tác sẽ đến các điểm đã thống nhất để tiếp nhận hồ sơ của người dân.

Ông Phạm Quốc Trọng - Phó Chủ tịch UBND xã kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quảng Tân cho biết: “Tại tổ tiếp nhận hồ sơ lưu động, cán bộ sẽ hướng dẫn người dân chuẩn bị đầy đủ giấy tờ. Sau đó, chuyên viên được giao phụ trách sẽ mang về UBND xã xử lý các phần việc tiếp theo. Khi hồ sơ được xử lý xong, người dân chỉ cần đến UBND xã nhận kết quả, không phải đi lại nhiều lần như trước”.

Trong khi đó, UBND xã Tuy Đức giao các phòng chuyên môn rà soát, thống kê các lĩnh vực có số lượng hồ sơ giao dịch lớn tại 3 xã cũ (Đắk R’tíh, Quảng Tâm, Đắk Búk So). Trên cơ sở đó, UBND xã Tuy Đức sẽ thành lập các tổ công tác tại các khu dân cư, thực hiện tiếp nhận, trả hồ sơ theo ngày cố định trong tuần. Xã biên giới Tuy Đức cũng sản xuất, phát video hướng dẫn các bước thực hiện thủ tục hành chính trực quan, sinh động. Các video này đồng thời được chuyển đến ban tự quản thôn, bon để chia sẻ cho người dân.

Ông Trần Văn Sĩ - Chủ tịch UBND xã Tuy Đức cho biết: “Cùng với những giải pháp trước mắt, địa phương đang đẩy mạnh hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng dịch vụ công theo cách làm của chương trình “Bình dân học vụ”. Địa phương hi vọng sẽ cơ bản tháo gỡ những khó khăn trong phục vụ người dân, đồng thời, thể hiện tinh thần đổi mới trong triển khai mô hình chính quyền cơ sở”.