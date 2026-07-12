Laptop gaming Lenovo Legion Pro 7i: Đỉnh cao hiệu năng với RTX 5080 và màn hình OLED 240Hz Lenovo Legion Pro 7i trang bị card đồ họa RTX 5080 và chip Intel Core Ultra 9 đang có mức giá hấp dẫn sau khi giảm 850 USD. Cỗ máy này sở hữu màn hình OLED 240Hz rực rỡ, hứa hẹn trải nghiệm gaming cao cấp nhất hiện nay.

Trong bối cảnh giá linh kiện như bộ nhớ RAM và ổ cứng SSD vẫn duy trì ở mức cao, việc tìm kiếm một chiếc laptop gaming cao cấp với mức giá hợp lý trở thành thử thách đối với nhiều game thủ. Mới đây, mẫu Lenovo Legion Pro 7i phiên bản cấu hình mạnh mẽ nhất đã xuất hiện với mức giảm giá lên tới 24%, tương đương 850 USD, đưa mức giá hiện tại xuống còn 2.649 USD tại đại lý B&H Photo Video.

Cấu hình phần cứng vượt trội cho tương lai

Lenovo Legion Pro 7i không chỉ là một chiếc máy tính xách tay thông thường mà là một cỗ máy chiến game thực thụ. Phiên bản này được trang bị vi xử lý Intel Core Ultra 9 275HX mới nhất, kết hợp cùng 32GB RAM DDR5 và ổ cứng SSD dung lượng lên tới 2TB. Điểm nhấn quan trọng nhất chính là card đồ họa NVIDIA GeForce RTX 5080 với mức tiêu thụ điện năng tối đa (TGP) lên đến 175W.

Lenovo Legion Pro 7i trang bị RTX 5080 đang được giảm giá 850 USD so với giá niêm yết.

Sự kết hợp giữa CPU dòng HX và GPU RTX 50 series đảm bảo máy có thể xử lý mượt mà mọi tựa game AAA hiện nay ở thiết lập đồ họa cao nhất, đồng thời sẵn sàng cho các công nghệ hình ảnh trong nhiều năm tới.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết

Thành phần Thông số chi tiết Vi xử lý (CPU) Intel Core Ultra 9 275HX Card đồ họa (GPU) NVIDIA GeForce RTX 5080 (175W) Bộ nhớ RAM 32GB DDR5 Lưu trữ 2TB SSD Màn hình 16 inch OLED, 1600p, 240Hz, 1000 nits HDR

Trải nghiệm thị giác đỉnh cao với màn hình OLED 240Hz

Bên cạnh sức mạnh xử lý, màn hình là yếu tố khiến Legion Pro 7i trở nên khác biệt. Máy sở hữu tấm nền OLED độ phân giải 1600p (QHD+) với tần số quét 240Hz. Công nghệ OLED mang lại độ tương phản tuyệt đối và màu đen sâu thẳm, điều mà các tấm nền IPS truyền thống không thể đạt được.

Màn hình này còn đạt độ phủ màu 100% DCI-P3 và độ sáng HDR đỉnh điểm vượt mức 1.000 nits, giúp hình ảnh trong game trở nên sống động và chân thực hơn bao giờ hết. Đây là lựa chọn lý tưởng không chỉ cho game thủ mà còn cho cả những người làm công việc sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

Khả năng kết nối và những đánh đổi về nhiệt độ

Về kết nối, Lenovo trang bị cho máy các cổng giao tiếp hiện đại nhất, bao gồm DisplayPort 2.1 và cổng USB-C hỗ trợ sạc Power Delivery (PD) lên đến 140W. Bàn phím của dòng Legion vẫn giữ vững phong độ với cảm giác gõ tốt và độ phản hồi nhanh.

Tuy nhiên, hiệu năng cực cao cũng đi kèm với những thách thức về vật lý. Trong các bài kiểm tra thực tế, hệ thống tản nhiệt của Legion Pro 7i phải hoạt động hết công suất khi xử lý các tác vụ nặng, dẫn đến tiếng ồn quạt khá lớn và nhiệt độ máy tăng cao. Đây là một sự đánh đổi thường thấy trên các dòng laptop gaming mỏng nhẹ nhưng sở hữu cấu hình phần cứng mạnh mẽ.

Nhìn chung, với mức giá 2.649 USD cho một cấu hình tích hợp RTX 5080 và màn hình OLED chất lượng cao, đây là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc nhất ở phân khúc cao cấp hiện nay, đặc biệt đối với những người dùng chú trọng vào hiệu năng thuần túy và chất lượng hiển thị.