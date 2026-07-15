Laptop HP EliteBook 6 G2q dùng chip Snapdragon X2 ra mắt với giá từ 3.540 USD Mẫu laptop 14 inch mới của HP trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon X2, RAM tối đa 32 GB và hỗ trợ kết nối 5G, hướng đến phân khúc người dùng doanh nghiệp cao cấp.

HP vừa chính thức mở bán dòng laptop EliteBook 6 G2q mới, đánh dấu bước tiến tiếp theo trong việc ứng dụng nền tảng ARM trên các thiết bị doanh nghiệp. Mẫu máy 14 inch này được trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon X2, hứa hẹn mang lại sự cân bằng giữa hiệu suất xử lý và khả năng tiết kiệm năng lượng vượt trội.

The EliteBook 6 G2q tips the scales at about 1.4 kg.

Hiệu năng từ nền tảng Snapdragon X2 và khả năng kết nối

EliteBook 6 G2q là phiên bản thay thế có mức giá dễ tiếp cận hơn so với dòng EliteBook X G2q cao cấp đã ra mắt trước đó. Máy được trang bị các tùy chọn vi xử lý từ Snapdragon X2 Plus X2P-42-100 cho đến Snapdragon X2 Elite X2E-84-100 mạnh mẽ nhất. Đi kèm với đó là dung lượng RAM lên đến 32 GB, đảm bảo khả năng đa nhiệm mượt mà cho các tác vụ văn phòng và chuyên dụng.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của dòng máy này là khả năng hỗ trợ kết nối di động 5G, cho phép người dùng duy trì làm việc liên tục ở mọi nơi. Về lưu trữ, cấu hình cơ bản bắt đầu với ổ cứng SSD 512 GB.

Thông số màn hình và thiết kế di động

Dù sở hữu cấu hình phần cứng mạnh mẽ, EliteBook 6 G2q vẫn duy trì được trọng lượng lý tưởng ở mức khoảng 1,4 kg, phù hợp cho nhu cầu di chuyển thường xuyên. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, các phiên bản niêm yết trên website của HP chỉ sử dụng tấm nền IPS độ phân giải 1200p với tần số quét 60 Hz và độ sáng tối đa khiêm tốn ở mức 300 nits.

HP cho biết trong tương lai, hãng sẽ bổ sung thêm các tùy chọn màn hình cao cấp hơn, bao gồm tấm nền OLED, công nghệ tần số quét biến thiên (VRR) 120 Hz và các phiên bản có độ sáng lên tới 800 nits để đáp ứng nhu cầu làm việc ngoài trời.

Chi tiết cấu hình và mức giá tại thị trường Mỹ

Tại thị trường Mỹ, HP hiện đang cung cấp 7 biến thể cấu hình sẵn (SKU) với mức giá dao động từ 3.540 USD đến 4.639 USD. Hiện tại hãng chưa cho phép người dùng tự tùy chỉnh cấu hình theo ý thích (customizable unit).

Dưới đây là bảng tóm tắt các thông số kỹ thuật chính của HP EliteBook 6 G2q:

Thành phần Thông số kỹ thuật Vi xử lý Qualcomm Snapdragon X2 Plus / Elite Bộ nhớ RAM Tối đa 32 GB Màn hình 14 inch, 1200p IPS, 60 Hz, 300 nits Trọng lượng ~1,4 kg Pin 56 Wh Kết nối 5G, Wi-Fi

Hiện tại, sản phẩm mới chỉ có mặt tại thị trường Mỹ. HP vẫn chưa công bố kế hoạch phân phối dòng laptop này tại các thị trường khác như Eurozone hay Vương quốc Anh.