Larne ngược dòng, Tre Fiori thất thế ở vòng loại Champions League Tại Inver Park ở vòng loại thứ nhất UEFA Champions League, Larne ngược dòng thắng Tre Fiori 2-1 để khép lại trận đấu bằng chiến thắng trên sân nhà, còn đội khách nhận thất bại sau khi mở tỷ số.

Larne 2 - 1 Tre Fiori Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Larne tiếp đón Tre Fiori.

11' Pietro Mengucci đưa Tre Fiori vượt lên Phút 11', Pietro Mengucci lập công cho Tre Fiori sau đường kiến tạo của Matteo Prandelli, đưa đội khách vượt lên trước Larne. Bàn thắng đến khi Larne đang kiểm soát bóng nhiều hơn, khiến thế trận tại Inver Park trở nên đáng chú ý.

13' Larne cầm bóng, Tre Fiori hiệu quả Sau 13 phút, Larne kiểm soát bóng nhiều hơn với 61% - 39%, nhưng chưa có dứt điểm nào. Tre Fiori đang dẫn trước và cho thấy sự hiệu quả với chỉ số dứt điểm 0 - 1, trong thế chủ động phòng ngự.

25' Larne gỡ hòa nhờ Matthew Paul Ridley Phút 25', Matthew Paul Ridley lập công cho Larne sau đường kiến tạo của Ronan Doherty. Larne nhanh chóng quân bình tỷ số 1-1, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

25' Larne kiểm soát thế trận Sau 25 phút, Larne kiểm soát bóng 63% - 37% và được hưởng 3 - 0 quả phạt góc, cho thấy sức ép rõ hơn lên Tre Fiori. Tuy nhiên, số lần dứt điểm chỉ là 1 - 1 , trong đó Tre Fiori có cú sút trúng đích duy nhất.

32' D'Addario nhận thẻ vàng ở phút 32 Phút 32, Alessandro D'Addario của Tre Fiori nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Đây là lời cảnh báo để Tre Fiori phải thận trọng hơn trong phần còn lại của hiệp đấu.

37' Larne kiểm soát thế trận Phút 37', Larne đang kiểm soát bóng vượt trội với 67% - 33% và gây sức ép qua 4 - 0 quả phạt góc. Tre Fiori chủ yếu chịu trận, nhưng vẫn cho thấy sự sắc bén nhất định khi có 2 cú dứt điểm trúng đích so với 1 của đối thủ.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Tom Syku nhận thẻ vàng đầu hiệp hai Phút 49, Tom Syku (Tre Fiori) nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Trận đấu vẫn đang giằng co khi Larne và Tre Fiori hòa 1-1.

50' Larne kiểm soát thế trận Phút 50 , Larne đang nắm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 63% - 37% và số phạt góc vượt trội 4 - 1 . Tre Fiori chủ động phòng ngự, chờ cơ hội phản công; dù vậy, đội khách vẫn có nhiều pha dứt điểm trúng đích hơn, 3 - 2 .

53' Conor·McKendry nhận thẻ vàng Phút 53', Conor·McKendry của Larne nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Trận đấu tại Inver Park tiếp tục diễn ra quyết liệt khi hai đội đang hòa 1-1.

58' Simone Rea nhận thẻ vàng Phút 58, Simone Rea của Tre Fiori nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Đây là thẻ vàng thứ ba của Tre Fiori, cho thấy trận đấu đang diễn ra khá căng thẳng.

58' Jordan Mceneff vào sân cho Larne Phút 58 , Larne thay người: Jordan Mceneff vào sân thay Conor·McKendry. Đội chủ nhà đang kiểm soát bóng nhiều hơn và sự điều chỉnh này diễn ra khi tỷ số vẫn là 1-1.

58' Larne điều chỉnh nhân sự ở phút 58 Phút 58', Kevin O’Hara vào sân thay Montel Gibson bên phía Larne. Đội chủ nhà đang kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng thế trận vẫn cân bằng.

59' Tre Fiori thay người ở phút 59 Phút 59', Tre Fiori đưa Giulio Ponticelli vào sân thay Alessandro D'Addario. Đội khách tiếp tục điều chỉnh nhân sự trong thế trận đang cân bằng.

59' Mohamed Ben Kacem vào sân Phút 59, Mohamed Ben Kacem vào sân thay Matteo Prandelli bên phía Tre Fiori. Với tỷ số 1-1, đội khách làm mới nhân sự cho chặng còn lại của trận đấu.

62' Larne ép sân, Tre Fiori rình rập Phút 62', Larne đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 68% - 32% và ưu thế phạt góc 5 - 1. Dù vậy, Tre Fiori vẫn tỏ ra sắc bén trong những pha lên bóng khi dứt điểm trúng đích 2 - 3, khiến thế trận hòa 1 - 1 chưa nghiêng hẳn về đội chủ nhà.

67' Nico Manara nhận thẻ vàng ở phút 67 Phút 67, Nico Manara của Tre Fiori nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Trận đấu trên sân Inver Park vẫn đang ở thế cân bằng 1-1.

69' D. Bent đưa Larne vượt lên Phút 69, D. Bent thực hiện thành công quả phạt đền, đưa Larne vượt lên dẫn Tre Fiori 2-1. Larne đã tận dụng tốt cơ hội để xoay chuyển cục diện sau khi hai đội hòa 1-1.

72' Tre Fiori điều chỉnh nhân sự ở phút 72 Phút 72', Tre Fiori đưa Tommaso Leon Bernardi vào sân thay Nico Manara. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý của đội khách trong thời điểm trận đấu đang diễn ra căng thẳng.

74' Larne kiểm soát thế trận Phút 74' , Larne vẫn là đội kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 70% - 30% và 5 - 1 quả phạt góc. Tre Fiori phải lùi sâu chịu sức ép, dù hai đội cùng có 3 cú dứt điểm trúng đích.

76' Larne đưa Dylan Sloan vào sân Phút 76', Larne đưa Dylan Sloan vào sân thay Ronan Doherty. Sau khi vượt lên dẫn Tre Fiori 2-1, Larne có sự điều chỉnh nhân sự trong những phút cuối.

80' Larne thay người ở phút 80 Phút 80, james simpson vào sân thay Sean Graham bên phía Larne. Đội chủ nhà đang dẫn 2-1 và sự điều chỉnh này có thể giúp họ duy trì lợi thế trong những phút cuối.

80' Larne thay người ở phút 80 Phút 80, Larne thay người: Paul O'Neill vào sân thay Matthew Lusty. Đang dẫn 2-1, Larne có thêm điều chỉnh trong những phút cuối.

83' Tre Fiori thay người ở phút 83 Phút 83, Tre Fiori đưa Luca Terenzi vào sân thay Pietro Mengucci. Những phút cuối đang chờ đợi nỗ lực của đội khách trong thế bị Larne dẫn 2-1.

83' Tre Fiori thay người ở phút 83 Phút 83, Luca Censoni vào sân thay Romeo Bertani bên phía Tre Fiori. Đội khách có thêm điều chỉnh trong những phút cuối khi đang bị dẫn.

86' Larne kiểm soát, Tre Fiori chịu trận Phút 86', Larne vẫn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 69% - 31% và ưu thế phạt góc 5 - 1. Tre Fiori phải chống đỡ sức ép, dù số lần dứt điểm không quá chênh lệch: 11 - 7.

90' Tommaso Leon Bernardi nhận thẻ vàng Phút 90, Tommaso Leon Bernardi của Tre Fiori nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi. Larne đang dẫn 3-1, và những phút cuối tiếp tục diễn ra đầy căng thẳng với Tre Fiori.

90' Giulio Ponticelli nhận thẻ vàng phút 90 Phút 90, Giulio Ponticelli của Tre Fiori nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Tre Fiori đang bị Larne dẫn 3-1.

KT Kết thúc: Larne 2-1 Tre Fiori Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 03:54 15/07/2026

Đội hình chính thức Larne Sơ đồ 4-3-3 · HLV Gary Haveron Tre Fiori Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Danilo Girolomoni 1 R. Ferguson 23 T. Cosgrove 26 D. Bent 3 M. Ridley 15 R. Doherty 6 C. Gallagher 11 S. Graham 7 C. McKendry 30 M. Lusty 17 M. Nardi 2 D'Addario 5 Simone Rea 3 M. Sancisi 4 Brando Sami 20 Benedettini Dự bị Larne 36 Dylan Graham 14 B. Magee 22 J. McEneff 9 O'Neill 47 J. Simpson Tre Fiori 16 F. Dolcini 8 L. Censoni 28 L. Terenzi 23 A. Sirri Cập nhật đội hình lúc 01:31 15/07/2026

Larne Thống kê Tre Fiori 68% Kiểm soát bóng 32% 12 Dứt điểm 7 4 Trúng đích 3 5 Phạt góc 1

Cầu thủ nổi bật D. Bent Larne 1 bàn M. Ridley Larne 1 bàn R. Doherty Larne 1 kiến tạo

Thông tin trận đấu

Larne sẽ đối đầu Tre Fiori tại UEFA Champions League vào lúc 02:00 ngày 15/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Inver Park, nơi Larne có cơ hội phát huy sự ổn định từ lần ra sân gần nhất.

Đây là cuộc chạm trán có sự khác biệt rõ ràng về tín hiệu phong độ trước giờ bóng lăn. Larne vừa giành chiến thắng, trong khi Tre Fiori bước vào trận đấu sau một thất bại. Bên cạnh đó, Larne cũng chiếm ưu thế trong lần đối đầu gần nhất giữa hai đội.

Phong độ tạo khác biệt trước giờ đấu

Larne chỉ được ghi nhận một kết quả gần nhất trong dữ liệu hiện có, đó là một chiến thắng. Dù mẫu thống kê ngắn, kết quả này vẫn mang lại nền tảng tinh thần tích cực cho đội bóng trước trận đấu tại Inver Park.

Ở chiều ngược lại, Tre Fiori nhận thất bại trong lần ra sân gần nhất. Điều đó có thể khiến đội khách phải nhập cuộc thận trọng hơn, đặc biệt trong giai đoạn đầu trận, khi Larne có khả năng tận dụng sự tự tin để gây sức ép.

Tuy nhiên, chênh lệch về kết quả gần nhất không đủ để quyết định toàn bộ cục diện. Tre Fiori vẫn có thể gây khó khăn nếu tổ chức phòng ngự chặt chẽ và hạn chế thời gian kiểm soát bóng của Larne. Trận đấu vì thế nhiều khả năng được định đoạt bởi khả năng duy trì sự tập trung và xử lý các thời điểm chuyển trạng thái.

Lịch sử đối đầu nghiêng về Larne

Hai đội mới được ghi nhận một lần chạm trán gần nhất. Larne giành chiến thắng, trong khi Tre Fiori không có trận hòa hay chiến thắng nào trước đối thủ trong lần đối đầu này.

Xu hướng đó giúp Larne có thêm cơ sở tâm lý khi bước vào cuộc tái đấu. Dẫu vậy, lợi thế đối đầu chỉ mang ý nghĩa tham khảo, bởi trận đấu sắp tới vẫn phụ thuộc vào cách hai đội triển khai kế hoạch và phản ứng trước diễn biến thực tế trên sân.

Điểm then chốt về chiến thuật

Larne nhiều khả năng sẽ muốn biến sự tự tin từ kết quả gần nhất thành thế chủ động tại Inver Park. Đội chủ nhà cần duy trì cự ly đội hình hợp lý, đẩy nhanh tốc độ khi có khoảng trống và tránh để những đợt tấn công bị ngắt quãng bởi các quyết định thiếu chính xác ở khu vực giữa sân.

Với Tre Fiori, ưu tiên quan trọng là giữ cấu trúc phòng ngự ổn định trong thời gian đầu. Sau thất bại gần nhất, đội khách cần hạn chế những tình huống mất bóng nguy hiểm và chờ cơ hội phản công thay vì vội vàng đẩy cao đội hình.

Cuộc đấu ở khu vực giữa sân có thể đóng vai trò quyết định. Nếu Larne kiểm soát được nhịp độ, đội bóng này sẽ có điều kiện duy trì sức ép và tìm kiếm cơ hội. Ngược lại, Tre Fiori cần kéo trận đấu về thế giằng co, giảm không gian xử lý của đối thủ và tận dụng những thời điểm Larne dâng cao.

Nhận định trận đấu

Larne đang sở hữu lợi thế từ chiến thắng gần nhất, kết quả đối đầu tích cực và việc được thi đấu tại Inver Park. Tre Fiori bước vào trận đấu với nhiệm vụ chặn đà chủ động của đối thủ sau thất bại gần đây.

Nhìn chung, cán cân trước trận đang nghiêng về Larne, nhưng đội chủ nhà vẫn cần biến ưu thế tinh thần thành màn trình diễn có tổ chức. Tre Fiori có thể tạo ra thế trận khó chịu nếu phòng ngự kỷ luật và kiên nhẫn chờ cơ hội. Vì vậy, điểm quyết định sẽ nằm ở khả năng kiểm soát nhịp độ, sự chính xác trong các pha chuyển trạng thái và mức độ tập trung của hai đội trong từng thời điểm.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Larne · 1 thắng 0 hòa Tre Fiori · 0 thắng Tre Fiori 0 - 1 Larne LAR

Larne 5 trận gần nhất T T T H T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới Tre Fiori 5 trận gần nhất B B H T T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 1 Thủng lưới

Larne 50% Hòa 50% Tre Fiori 0% 50% 50% 0% Khuyến nghị: Combo Double chance : Larne or draw and -2.5 goals