Lầu Năm Góc chi hơn 120 tỉ USD mở rộng sản xuất tên lửa Patriot và đóng tàu ngầm hạt nhân Mỹ ký các hợp đồng dài hạn trị giá hơn 120 tỉ USD sản xuất tên lửa Patriot, THAAD và 14 tàu ngầm hạt nhân nhằm củng cố chuỗi cung ứng quốc phòng.

Lầu Năm Góc vừa đưa ra các cam kết ngân sách mới với tổng giá trị vượt 120 tỉ USD dành cho các nhà thầu quốc phòng. Quyết định này nhằm gia tăng đáng kể sản lượng tên lửa phòng không Patriot, tên lửa đánh chặn THAAD và đẩy nhanh tiến độ đóng các tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới cho Hải quân Mỹ.

Gia tăng sản lượng hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và THAAD

Trong gói ngân sách mới, hợp đồng điều chỉnh dành cho tập đoàn Lockheed Martin để sản xuất tên lửa phòng không Patriot đã được nâng giá trị lên gần 59 tỉ USD. Song song với đó, chính phủ Mỹ cũng tiến hành thỏa thuận sơ bộ trị giá khoảng 35 tỉ USD để sản xuất hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trong nhiều năm.

Hệ thống Patriot là nền tảng phòng không và phòng thủ tên lửa cấp chiến thuật, có khả năng đánh chặn các loại tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Những quả tên lửa Patriot phiên bản mới nhất hiện có chi phí sản xuất khoảng 4 triệu USD mỗi quả và mất nhiều năm để hoàn tất quy trình chế tạo. Trong khi đó, hệ thống THAAD sở hữu kích thước lớn hơn, đảm nhận nhiệm vụ đánh chặn tên lửa đạn đạo ở tầng khí quyển cao hơn.

Nhu cầu sử dụng các hệ thống phòng thủ này gia tăng đột biến do cường độ tiêu thụ đạn dược cao trong các khu vực xung đột gần đây. Cả hai thỏa thuận dành cho Patriot và THAAD đều có thời hạn kéo dài 7 năm, đánh dấu sự chuyển dịch trong phương thức mua sắm vũ khí của quân đội Mỹ.

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Đẩy nhanh tiến độ đóng tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới

Bên cạnh mảng tên lửa, hai nhà thầu đóng tàu General Dynamics Electric Boat và HII Newport News Shipbuilding đã nhận được hợp đồng trị giá 76,6 tỉ USD. Hợp đồng này bao gồm việc đóng mới 9 tàu ngầm tấn công lớp Virginia và 5 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Columbia, với thời gian bàn giao kéo dài đến năm 2038.

Hải quân Mỹ đánh giá đây là chương trình hiện đại hóa hạm đội tàu ngầm có quy mô lớn nhất trong nhiều thập kỷ, bao gồm cả chi phí nâng cấp cơ sở hạ tầng tại các nhà máy đóng tàu. Vai trò chiến thuật của hai lớp tàu ngầm này được phân định rõ ràng:

Tàu ngầm lớp Virginia: Dòng tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân, có khả năng triển khai vũ khí tấn công các mục tiêu mặt đất và tàu chiến trên biển.

Dòng tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân, có khả năng triển khai vũ khí tấn công các mục tiêu mặt đất và tàu chiến trên biển. Tàu ngầm lớp Columbia: Thế hệ tàu ngầm hạt nhân chiến lược mới, đảm nhận nhiệm vụ mang tên lửa đạn đạo gắn đầu đạn hạt nhân, đóng vai trò trụ cột trong năng lực răn đe hạt nhân dưới biển của Mỹ.

Chiến lược hợp đồng dài hạn và tác động tới chuỗi cung ứng

Thay vì ký hợp đồng mua sắm theo từng năm tài chính, Lầu Năm Góc đang chuyển sang áp dụng các hợp đồng kéo dài nhiều năm dưới sự chỉ đạo của Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Steve Feinberg. Phương thức này nhằm tạo ra sự ổn định về nhu cầu đặt hàng, khuyến khích các doanh nghiệp chủ động đầu tư xây dựng nhà máy và mở rộng năng lực sản xuất.

Theo phân tích từ chuyên gia hải quân Bryan Clark tại Viện Hudson (Washington D.C), việc cam kết đơn hàng dài hạn giúp các nhà đóng tàu tối ưu hóa chi phí khi đặt mua số lượng lớn các linh kiện chuyên dụng phức tạp, như lò phản ứng hạt nhân, hệ thống van và máy bơm đặc chủng. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro đứt gãy cho chuỗi cung ứng quốc phòng vốn gặp nhiều biến động trong những năm qua.

Về phía nhà sản xuất, Giám đốc điều hành Lockheed Martin, ông Jim Taiclet cho biết doanh nghiệp sẵn sàng chủ động đầu tư phát triển công nghệ và năng lực sản xuất trước để đáp ứng nhu cầu tác chiến, thay vì thụ động chờ đợi các đơn đặt hàng chính thức từ chính phủ.