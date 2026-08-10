Lầu Năm Góc yêu cầu công nghiệp quốc phòng Mỹ tăng tốc sản xuất tên lửa Patriot và THAAD Trước tình trạng kho tên lửa Patriot và THAAD suy giảm đáng kể, Lầu Năm Góc yêu cầu các tập đoàn quốc phòng nộp kế hoạch tăng sản lượng trong vòng 21 ngày.

Lầu Năm Góc đang thúc giục ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ đẩy nhanh tiến độ sản xuất và bàn giao vũ khí, đạn dược nhằm kịp thời bù đắp lượng dự trữ chiến lược đã suy giảm. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell nhấn mạnh đây là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa quân đội diện rộng đã được triển khai trước cuộc xung đột với Iran.

Hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Ảnh: PAP/TTXVN

Tối hậu thư 21 ngày cho giới lãnh đạo quốc phòng

Theo bản ghi nhớ ngày 5/8, Thứ trưởng Steve Feinberg đã gửi thư yêu cầu giới lãnh đạo công nghiệp quốc phòng Mỹ phải đệ trình kế hoạch trong vòng 21 ngày. Mục tiêu là thúc đẩy các lịch trình giao hàng nhanh hơn và tăng mạnh sản lượng đối với các năng lực tác chiến quan trọng.

Động thái khẩn cấp này diễn ra trong bối cảnh các cuộc giao tranh gần đây với Iran tiêu tốn lượng lớn tên lửa đánh chặn tiên tiến. Sự sụt giảm nguồn dự trữ có thể khiến các lực lượng Mỹ phải đối mặt với rủi ro lớn hơn nếu hành động quân sự tiếp tục kéo dài.

Sự suy giảm kho tên lửa Patriot và THAAD

Theo phân tích từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tại Washington, lượng tên lửa đánh chặn dành cho các hệ thống phòng không chủ lực bị thu hẹp đáng kể:

Tên lửa Patriot: Số lượng đã giảm từ 2.330 quả trước chiến tranh xuống 1.030 quả khi lệnh ngừng bắn tháng 4 có hiệu lực. Sau các đợt giao tranh gần đây, ước tính hiện chỉ còn từ 759 đến 827 quả, sụt giảm ít nhất 65%.

Số lượng đã giảm từ 2.330 quả trước chiến tranh xuống 1.030 quả khi lệnh ngừng bắn tháng 4 có hiệu lực. Sau các đợt giao tranh gần đây, ước tính hiện chỉ còn từ 759 đến 827 quả, sụt giảm ít nhất 65%. Tên lửa THAAD: Giảm từ 452 quả trước xung đột xuống còn 232 - 262 quả vào tháng 4. Mặc dù đã được bổ sung bù đắp lên khoảng 234 - 278 quả, kho dự trữ vẫn thấp hơn ít nhất 38% so với ban đầu.

Chuyên gia CSIS nhận định nguồn cung hạn chế buộc Mỹ và đồng minh tại Trung Đông phải tính toán lại chiến thuật. Các lực lượng có thể phải giảm số lượng tên lửa đánh chặn phóng ra đối với thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đối phương, đồng nghĩa với việc chấp nhận rủi ro một số mục tiêu lọt qua hàng rào phòng thủ.

Nỗ lực nhân rộng sản lượng và thách thức ngân sách

Trước các lo ngại về tình trạng thiếu hụt đạn dược, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ vẫn sở hữu lượng đạn dược khổng lồ, đồng thời các doanh nghiệp quốc phòng đang liên tục sản xuất bổ sung cho quân đội.

Để giải quyết bài toán nguồn cung dài hạn, Lầu Năm Góc đã ký kết các thỏa thuận hợp tác với Northrop Grumman và Lockheed Martin. Các hợp đồng này nhằm mục tiêu mở rộng quy mô dây chuyền, tăng gấp 3 lần sản lượng tên lửa Patriot PAC-3 và gấp 4 lần sản lượng tên lửa THAAD.

Tuy nhiên, tiến trình này đang gặp rào cản từ phía lập pháp. Dự luật chi tiêu quốc phòng hiện bị đình trệ tại Quốc hội Mỹ do các nhà lập pháp chưa thống nhất với đề nghị tăng ngân sách cho Lầu Năm Góc từ khoảng 900 tỷ USD năm ngoái lên 1.500 tỷ USD.