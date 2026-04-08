Chính trị Lấy lợi ích và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo cuối cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thiết lập kỷ luật thực thi nghiêm minh; tăng cường kiểm tra, giám sát, thông tin, lấy lợi ích và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo cuối cùng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sáng 29/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thiết lập kỷ luật thực thi nghiêm minh; tăng cường kiểm tra, giám sát, thông tin, tuyên truyền và đánh giá bằng dữ liệu, sản phẩm, kết quả thực tế; lấy lợi ích và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo cuối cùng.