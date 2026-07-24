Công nghệ - Chuyển đổi số Lấy người dân làm trung tâm cải cách hành chính ở Phước Hội Từ việc ứng dụng công nghệ số đến đổi mới tác phong phục vụ, phường Phước Hội đang từng bước chuyển từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ, trong đó người dân và doanh nghiệp là trung tâm của mọi hoạt động.

Mô hình “Góc thư giãn thân thiện thực hiện thủ tục hành chính” tại phường Phước Hội

Từ cải cách thủ tục đến thay đổi cách phục vụ

Một trong những điểm dễ nhận thấy nhất là người dân không còn phải đi lại nhiều lần để hoàn tất thủ tục hành chính. Thay vào đó, nhiều thủ tục được thực hiện trên môi trường số, từ nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến đến theo dõi tiến độ và nhận kết quả. Sự thay đổi này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn nâng cao tính công khai, minh bạch trong giải quyết công việc.

Theo ông Huỳnh Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND phường Phước Hội, bám sát chủ đề thi đua năm 2026 “Tăng cường kỷ cương, đổi mới sáng tạo, chủ động thích ứng, đột phá phát triển”, phường xác định xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số là nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026 - 2030. Mục tiêu không chỉ dừng ở hiện đại hóa nền hành chính mà còn hướng tới xây dựng chính quyền phục vụ.

Để đạt mục tiêu này, phường không chỉ đầu tư hạ tầng công nghệ mà còn chú trọng thay đổi phương thức hỗ trợ người dân. Tổ ứng cứu công nghệ và nghiệp vụ phối hợp cùng Tổ công nghệ số cộng đồng thường xuyên hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt ứng dụng VNeID, thanh toán điện tử và tiếp cận các tiện ích số. Chỉ trong thời gian ngắn, gần 700 lượt người dân đã được hỗ trợ thực hiện các thao tác trên môi trường số.

Cùng với đó, các mô hình “Điểm chờ thân thiện” và “Góc thư giãn thân thiện thực hiện thủ tục hành chính” được duy trì tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, góp phần tạo môi trường giao dịch văn minh, thân thiện. Toàn bộ 462 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của phường đều được công khai, tích hợp mã QR để người dân dễ dàng tra cứu; đồng thời cập nhật thường xuyên trên Trang thông tin điện tử và Fanpage của phường.

Người dân đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Phước Hội

Những con số biết nói

Nếu trước đây, hiệu quả cải cách hành chính thường được đánh giá qua số lượng thủ tục được cắt giảm thì nay, mức độ hài lòng của người dân và tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến trở thành những tiêu chí quan trọng. Từ ngày 1/1 - 10/7, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phước Hội đã tiếp nhận 6.507 hồ sơ, trong đó có 6.359 hồ sơ trực tuyến, chỉ 5 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và 143 hồ sơ chuyển từ kỳ trước. Điều này cho thấy việc nộp hồ sơ trực tuyến đã trở thành phương thức chủ yếu, phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong thói quen của người dân.

Đáng chú ý, 6.362 hồ sơ được giải quyết đúng hạn, đạt 99,3%. Đối với 44 hồ sơ trễ hẹn, phường đều thực hiện phiếu xin lỗi và hẹn trả kết quả theo đúng quy định. Đây không chỉ là yêu cầu về quy trình hành chính mà còn thể hiện trách nhiệm, tinh thần cầu thị của chính quyền đối với người dân. Đằng sau những con số ấy là sự thay đổi trong cách điều hành của bộ máy chính quyền. UBND phường thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Khi mọi quy trình đều được giám sát và công khai, chất lượng phục vụ cũng từng bước được nâng lên.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số

Song song đó, chuyển đổi số trong nội bộ cơ quan được triển khai đồng bộ. Phường đã ban hành 18 văn bản chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; 100% đơn vị trực thuộc sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice cùng phần mềm một cửa điện tử. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến đạt 99,9%, trong khi 100% hồ sơ thuộc diện thanh toán trực tuyến được người dân thực hiện bằng phương thức điện tử. Những con số này cho thấy chuyển đổi số tại Phước Hội không chỉ dừng ở việc đầu tư hạ tầng hay triển khai phần mềm mà đã thực sự đi vào cuộc sống.