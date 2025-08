Đời sống

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng tham gia “Bữa cơm công đoàn” cùng công nhân

Ngày 5/8, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng do ông Nguyễn Phú Hoàng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh dẫn đầu đã tham gia Chương trình “Bữa cơm công đoàn” cùng công nhân, người lao động tại Công đoàn cơ sở Chi nhánh Công ty TNHH May mặc First Team Việt Nam - Lâm Đồng.