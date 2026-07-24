Biển đảo Việt Nam Lễ chào cờ thiêng liêng trên vùng biển Nam Trung Bộ của Tổ quốc Trong khuôn khổ chuyến công tác khảo sát, nắm tình hình các vùng biển ven bờ Nam Trung Bộ, sáng 24/7, đoàn công tác đã trang trọng tổ chức Lễ chào cờ trên boong tàu Cảnh sát biển 8001. Buổi lễ do Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì, với sự tham dự của các đoàn đại biểu đến từ các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Vĩnh Long và Đồng Tháp.

Quang cảnh buổi lễ chào cờ trên boong tàu Cảnh sát biển 8001 nhìn từ trên cao

Các đại biểu tham dự lễ chào cờ trên vùng biển Nam Trung bộ

Giữa không gian mênh mông của biển cả, trong ánh bình minh rực sáng, toàn thể cán bộ, chiến sĩ và các đại biểu chỉnh tề đội ngũ, hướng về Quốc kỳ tung bay trên đỉnh cột cờ tàu Cảnh sát biển 8001. Khi khẩu lệnh "Chào cờ... Chào!" vang lên dứt khoát, giai điệu Quốc ca hùng tráng hòa cùng tiếng sóng, tiếng gió đã tạo nên không khí trang nghiêm, thiêng liêng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.



Đối với những người đang thực hiện nhiệm vụ trên biển, mỗi lần Quốc ca vang lên, mỗi ánh mắt hướng về lá cờ đỏ sao vàng không chỉ là thực hiện nghi lễ theo điều lệnh quân đội mà còn là lời khẳng định ý chí, bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Đây cũng là biểu tượng sinh động về sự hiện diện thường xuyên, liên tục của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trên các vùng biển được phân công quản lý, góp phần bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Đoàn kiểm tra tàu cá của ngư dân

Lễ chào cờ càng có ý nghĩa khi được tổ chức trong chuyến công tác khảo sát vùng biển ven bờ Nam Trung Bộ, với sự tham gia của đoàn đại biểu các địa phương, trong đó có tỉnh Lâm Đồng. Hoạt động góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các địa phương với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng thế trận lòng dân trên biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới.

Đoàn công tác tặng quà và Cờ Tổ quốc cho ngư dân đánh bắt trên biển

Trước đó, trong quá trình hành trình khảo sát, đoàn công tác đã kiểm tra, nắm tình hình hoạt động của các tàu cá đang khai thác trên biển; kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đồng thời trao tặng nhiều phần quà động viên bà con yên tâm vươn khơi, bám biển.