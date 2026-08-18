Lê Giang Patrik vượt qua Nguyễn Filip trở thành thủ môn số một ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 Màn trình diễn xuất sắc trước Malaysia giúp Lê Giang Patrik khẳng định vị thế số một trong khung gỗ ĐT Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik tại ASEAN Cup 2026.

Trong chiến thắng thuyết phục 2-0 của Đội tuyển Việt Nam trước Malaysia ngay tại Kuala Lumpur vào tối ngày 16/8, Lê Giang Patrik không chỉ giữ sạch lưới mà còn đưa ra câu trả lời đanh thép cho vị trí thủ môn số một tại ASEAN Cup 2026. Sau hơn 3 năm kiên nhẫn hoàn tất các thủ tục pháp lý, người gác đền sinh năm 1992 đang trải qua những khoảnh khắc thăng hoa nhất trong sự nghiệp khi nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ HLV Kim Sang Sik.

Lê Giang đang có ký ASEAN Cup 2026 xuất sắc. (Ảnh: VFF)

Bản lĩnh nơi chốt chặn và tư duy chơi bóng hiện đại

Việc HLV Kim Sang Sik đặt niềm tin vào Lê Giang Patrik thay vì những ngôi sao tên tuổi như Nguyễn Filip hay Đặng Văn Lâm xuất phát từ những tính toán chiến thuật thuần túy. Chiến lược gia người Hàn Quốc đánh giá cao khả năng chỉ huy hàng thủ cùng tư duy làm chủ không gian của thủ thành mang hai dòng máu Việt - Slovakia.

Không chỉ sở hữu phản xạ xuất thần, Lê Giang Patrik còn thể hiện kỹ năng chơi chân nhuần nhuyễn, giúp Đội tuyển Việt Nam chủ động triển khai bóng từ phần sân nhà. Sự kết nối linh hoạt và quyết đoán giữa anh với các trung vệ tạo nên sự liên kết bền vững cho toàn bộ hệ thống phòng ngự.

Những phẩm chất này được thể hiện rõ nét dưới áp lực liên tục tại Kuala Lumpur. Phút 35, Lê Giang Patrik băng ra dũng mãnh hóa giải cú dứt điểm cận thành của Paulo Josue. Đến phút 52, anh tiếp tục đọc tình huống chuẩn xác để cản phá cú thoát xuống nguy hiểm của Sumareh, bảo vệ nguyên vẹn lợi thế cho đội nhà.

Kịch tính tại Kuala Lumpur và bước ngoặt từ VAR

Thử thách lớn nhất đối với Lê Giang Patrik đến ở phút 61 sau pha va chạm nảy lửa với Sumareh ngoài vòng cấm. Trọng tài chính ban đầu rút thẻ đỏ đuổi thủ môn Đội tuyển Việt Nam khỏi sân trong sự bàng hoàng của ban huấn luyện.

Tuy nhiên, công nghệ VAR đã vào cuộc kịp thời. Sau khi xem lại băng ghi hình, trọng tài xác định hậu vệ Văn Vĩ đã chủ động chạm bóng trước đó, qua đó xóa bỏ án phạt cho Lê Giang Patrik. Sự tháo gỡ nút thắt này giúp "Những chiến binh sao vàng" giữ nguyên quân số và bảo toàn chiến thắng.

Chia sẻ về khoảnh khắc thót tim này, Lê Giang Patrik cho biết: "Đó thực sự là một giây phút thót tim, nhưng tôi biết mình đã làm điều cần thiết để bảo vệ khung thành. Tôi rất hạnh phúc vì VAR đã mang lại sự công bằng cho tôi và toàn đội."

Thủ thành Việt kiều hướng tới chung kết ASEAN Cup. (Ảnh: VFF)

Nỗ lực kiên trì và mục tiêu hướng tới trận chung kết

Màn thể hiện rực rỡ ở cấp độ đội tuyển là kết quả của một hành trình vươn lên đầy nghị lực ở cấp CLB. Sau thời gian không tìm được vị trí chính thức tại CAHN, anh chuyển tới CLB TP.HCM và nhanh chóng trở thành thủ lĩnh hàng thủ, góp công lớn giúp đội bóng này vô địch Cúp Quốc gia và cán đích trong Top 5 giải quốc nội.

Dù đang nhận được nhiều lời tán dương khi chiếm lĩnh suất bắt chính, thủ thành sinh năm 1992 vẫn duy trì thái độ điềm tĩnh và chuyên nghiệp. Anh khẳng định toàn đội mới đi được nửa chặng đường và cần tập trung cao độ cho trận lượt về tại sân vận động Mỹ Đình nhằm hoàn thành mục tiêu ghi tên vào trận chung kết ASEAN Cup 2026.