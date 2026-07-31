Le Havre và Laval chia điểm trong trận giao hữu CLB Le Havre hòa Laval 1-1 trong trận giao hữu CLB, khép lại cuộc đối đầu mà không đội nào giành chiến thắng.

Le Havre 1 - 1 Laval Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Le Havre tiếp đón Laval.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: Le Havre 1-1 Laval Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 18:09 31/07/2026

Le Havre đối đầu Laval lúc 16h ngày 31/07/2026 trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Đây là màn so tài giữa một đội chỉ có hai kết quả ở phong độ gần nhất và một Laval đang duy trì chuỗi kết quả đan xen nhưng có nhiều chiến thắng hơn.

Le Havre có lợi thế rất rõ trong năm lần đối đầu gần nhất khi thắng cả năm trận, không hòa và không thua. Tuy nhiên, phong độ hiện tại của hai đội vẫn là cơ sở quan trọng để đánh giá diễn biến trận đấu, đặc biệt trong bối cảnh đây là một trận giao hữu.

Phong độ gần đây tạo ra thế trận cân bằng

Trong hai trận gần nhất, Le Havre có một chiến thắng và một thất bại. Chuỗi kết quả ngắn này chưa cho thấy sự ổn định tuyệt đối, nhưng vẫn phản ánh khả năng đội bóng nhanh chóng tìm lại kết quả tích cực sau một trận đấu không như ý.

Trong khi đó, Laval thắng ba và thua hai trong năm trận gần nhất. Chuỗi kết quả thắng, thua, thắng, thua, thắng cho thấy đội bóng này thường xuyên tạo ra phản ứng tích cực sau những lần không giành được kết quả thuận lợi. Dù vậy, việc chưa duy trì được mạch thắng liên tiếp cũng cho thấy Laval có thể gặp thử thách khi phải đối đầu với đối thủ từng chiếm ưu thế tuyệt đối trong những lần gặp gần đây.

Le Havre nắm ưu thế lớn về đối đầu

Thống kê năm lần chạm trán gần nhất nghiêng hoàn toàn về Le Havre. Đội bóng này thắng cả năm trận, trong khi Laval không có chiến thắng nào và hai đội cũng không hòa trận nào trong chuỗi đối đầu được xét.

Ưu thế ấy mang lại cho Le Havre nền tảng tâm lý đáng kể trước giờ bóng lăn. Tuy nhiên, kết quả đối đầu không thể thay thế hoàn toàn cho đánh giá phong độ hiện tại. Laval bước vào trận đấu với số chiến thắng nhiều hơn trong chuỗi gần nhất, vì vậy đội khách vẫn có cơ sở để hướng đến một màn trình diễn chủ động và gây sức ép lên Le Havre.

Những điểm then chốt của trận đấu

Le Havre cần tận dụng lợi thế đối đầu để kiểm soát nhịp độ ngay từ đầu. Khi đã thắng cả năm lần gặp gần nhất, đội bóng này có thể bước vào trận với sự tự tin cao hơn, đồng thời hướng đến việc biến ưu thế lịch sử thành khả năng kiểm soát các thời điểm quan trọng của trận đấu.

Ở chiều ngược lại, Laval sẽ cần duy trì sự tập trung xuyên suốt. Phong độ thắng ba trong năm trận gần nhất cho thấy đội bóng có khả năng tạo ra những giai đoạn thi đấu hiệu quả, nhưng chuỗi kết quả đan xen cũng đặt ra yêu cầu về tính ổn định. Laval càng hạn chế được những khoảng thời gian mất kiểm soát, cơ hội tạo thế trận cân bằng càng rõ ràng.

Trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng tận dụng thời cơ và sự ổn định trong từng giai đoạn. Le Havre có lợi thế nổi bật ở lịch sử đối đầu, còn Laval sở hữu phong độ gần đây giàu tính cạnh tranh hơn. Vì vậy, đây là cuộc so tài mà Le Havre được đánh giá cao hơn về nền tảng đối đầu, trong khi Laval có thể tạo ra sức ép nếu duy trì được sự nhất quán trong lối chơi.

Nhận định Le Havre vs Laval

Le Havre là đội có nhiều cơ sở thuận lợi hơn trước trận nhờ thắng cả năm lần đối đầu gần nhất. Laval vẫn đáng được lưu ý với ba chiến thắng trong năm trận gần đây, nhưng đội bóng này cần vượt qua bất lợi đối đầu và duy trì sự ổn định để tạo khác biệt. Xu hướng chung nghiêng về Le Havre, dù trận giao hữu vẫn có thể diễn ra cởi mở và khó đoán về cách tiếp cận của hai đội.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Le Havre · 5 thắng 0 hòa Laval · 0 thắng Le Havre 2 - 1 Laval LH Laval 1 - 3 Le Havre LH Le Havre 2 - 0 Laval LH Laval 0 - 2 Le Havre LH Le Havre 2 - 0 Laval LH

Le Havre 5 trận gần nhất T B T B H 2 Trận 1-0-1 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 3 Thủng lưới Laval 5 trận gần nhất T B T B T 5 Trận 3-0-2 T-H-B 13 Ghi (TB 2.6) 8 Thủng lưới