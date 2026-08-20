Thời sự Lâm Đồng Lễ hội Katê của người Chăm Lâm Đồng sẽ diễn ra từ 9 - 12/10/2026 Chiều 20/8, tại phường Phan Thiết, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Lê Thị Trúc Linh chủ trì buổi làm việc bàn kế hoạch tổ chức Lễ hội Katê của người Chăm Lâm Đồng năm 2026.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, bà Lư Thái Tuyên, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh cho biết, Lễ hội Katê năm nay dự kiến sẽ diễn ra trong 4 ngày (9 - 12/10/2026) và tổ chức tại 2 điểm: Di tích tháp Po Sah Inư, phường Phú Thủy và Trung tâm Trưng bày Văn hóa Chăm, xã Bắc Bình.

Bà Lư Thái Tuyên, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh báo cáo kế hoạch tổ chức Lễ hội Katê

Với chủ đề “Lễ hội Katê - Bảo tồn và lan tỏa giá trị di sản văn hóa Chăm”, Lễ Katê sẽ diễn ra với phần lễ như mọi năm. Riêng phần hội, sẽ có thêm nhiều hoạt động, chương trình nghệ thuật dân gian Chăm đặc sắc…

Ngoài ra, lễ hội còn có các hoạt động như: trưng bày, triển lãm “Bảo vật quốc gia và dấu ấn khảo cổ văn hóa Chăm Lâm Đồng”; triển lãm chuyên đề “Di sản văn hóa Chăm”; trình diễn nghề truyền thống và ẩm thực Chăm.

Đặc biệt, năm nay, lễ hội sẽ có thêm hội thi viết chữ Chăm, các trò chơi dân gian và nhiều hoạt động trải nghiệm làm bánh gừng, làm gốm…

Ông Nguyễn Ngọc Ẩn, Giám đốc Bảo tàng Cổ vật ở Mũi Né có ý kiến tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các thành viên tham gia đã trao đổi, thảo luận liên quan đến nhiều hoạt động khi năm nay lễ hội dự kiến sẽ diễn ra trong 4 ngày, thay vì 2 ngày như thường niên.

Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Bình Trần Quốc Tuấn ý kiến tại buổi làm việc

Đồng thời, kiến nghị cần đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng người Chăm trên địa bàn tỉnh, thu hút đông đảo đồng bào Chăm tham gia ngày hội, tạo không khí sôi nổi, vui tươi. Đồng thời, đề xuất tạo điều kiện để đồng bào Chăm được nghỉ Lễ Katê, qua đó tham gia các hoạt động của ngày hội đầy đủ, chu đáo.

Sư cả Thông Minh Toàn, xã Hàm Thuận Bắc, Trưởng ban nghi lễ tại Lễ hội Katê phát biểu tại cuộc họp

Để Lễ hội Katê năm 2026 diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lê Thị Trúc Linh nhấn mạnh, sau sáp nhập Lâm Đồng mới có 49 dân tộc với bản sắc văn hóa đa dạng, do đó cần bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc. Lễ hội Katê sẽ được triển khai trên tinh thần đó.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lê Thị Trúc Linh kết luận buổi làm việc

Với kiến nghị đồng bào Chăm không được nghỉ Lễ Katê, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ ghi nhận ý kiến, báo cáo Giám đốc Sở để trình UBND tỉnh xem xét, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đồng bào dân tộc dự lễ.

“ Lễ hội Katê được tổ chức hằng năm với sự tham gia của cộng đồng Chăm sinh sống trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Ngoài việc giữ nguyên quy mô cấp tỉnh, vừa qua Cục Văn hóa cơ sở đã làm việc và đề xuất xây dựng Lễ hội Katê do cấp Bộ tổ chức tại Tháp Po Sah Inư. Qua đó, sẽ nâng tầm Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Lâm Đồng trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc, thu hút đông đảo Nhân dân, du khách trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển. Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thị Trúc Linh

Trên tinh thần đó, Phó Giám đốc Sở yêu cầu Phòng Báo chí - Xuất bản phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh quảng bá, truyền thông về lễ hội; đồng thời kết nối các doanh nghiệp lữ hành xây dựng tour du lịch, giới thiệu đến du khách trong nước và quốc tế những giá trị, ý nghĩa và nét đẹp văn hóa đặc sắc của Lễ hội Katê.

Đối với việc trưng bày bảo vật, hiện vật tại Tháp Po Sah Inư trong 2 ngày lễ chính, bà Lê Thị Trúc Linh đề nghị Bảo tàng tỉnh phối hợp với Bảo tàng cổ vật Mũi Né và Công an tỉnh xây dựng phương án cụ thể, bảo đảm an ninh, an toàn trong suốt thời gian trưng bày.

Lễ hội Katê được tổ chức hằng năm tại Tháp Po Sah Inư

Lễ hội Katê là sự kiện văn hóa lớn, được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo. Vì vậy, Phó Giám đốc Sở yêu cầu các xã, phường liên quan chủ động chuẩn bị các điều kiện tổ chức; sớm gửi danh sách lãnh đạo, thành viên tham gia để sở trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thành lập Ban Tổ chức Lễ hội.

Qua đó, hướng tới tổ chức Lễ hội Katê năm 2026 chu đáo, trang trọng, an toàn, đồng thời phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng Chăm trong bảo tồn và thực hành các giá trị văn hóa truyền thống.