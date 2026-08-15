Giáo dục - Đào tạo Lễ Khai giảng và khánh thành trường nội trú biên giới tổ chức đồng loạt vào 5/9 Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và lễ khánh thành trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền sẽ được tổ chức đồng loạt trên toàn quốc vào sáng 5/9/2026.

Học sinh hát Quốc ca trong lễ khai giảng. (Ảnh: TTXVN)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch số 1710-KH/BGDĐT về việc tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 và lễ khánh thành trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.

Theo đó, hai sự kiện sẽ được tổ chức đồng loạt trên toàn quốc vào sáng 5/9/2026.

Chỉ khánh thành với công trình đảm bảo chất lượng

Cụ thể, lễ khánh thành trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền diễn ra từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ ngày 5/9. Tiếp đó, từ 8 giờ đến 8 giờ 45 phút là chương trình lễ khai giảng chung toàn quốc.

Sau 8 giờ 45 phút, các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức hoạt động đầu năm học theo kế hoạch của đơn vị.

Tại các trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã biên giới đất liền đủ điều kiện khánh thành, địa phương tổ chức nghi thức khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng, kết nối trực tuyến giữa điểm cầu trung tâm với các điểm cầu tại địa phương.

Chương trình khánh thành dự kiến gồm tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại điểm cầu trung tâm; phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng.

Công trường xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã A Lưới 4, thành phố Huế. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ chỉ tổ chức khánh thành đối với các công trình bảo đảm chất lượng, tiến độ, đủ điều kiện nghiệm thu và đưa vào sử dụng an toàn, hiệu quả; không tổ chức khánh thành đối với công trình chưa đủ điều kiện theo quy định.

Khai giảng ngắn gọn, ý nghĩa

Đối với các cơ sở giáo dục khác, trước chương trình khai giảng chung, nhà trường tổ chức đón học sinh đầu cấp, văn nghệ chào mừng, ổn định tổ chức và các hoạt động phù hợp với đặc điểm cấp học, điều kiện thực tế.

Chương trình lễ khai giảng chung toàn quốc dự kiến gồm các nội dung: chào cờ, hát Quốc ca; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nghi thức đánh trống khai giảng năm học 2026-2027 và kết thúc chương trình chung.

Sau phần lễ, các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức những hoạt động phù hợp với học sinh, sinh viên theo kế hoạch. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý không kéo dài phần lễ, ưu tiên các hoạt động gần gũi, thiết thực, phù hợp tâm lý lứa tuổi, nhất là trẻ mầm non và học sinh đầu cấp.

Lễ khai giảng được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Thầy Tom Pado, Tổng hiệu trưởng nhà trường và học sinh đánh trống khai giảng chào mừng năm học mới. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai, dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Mỗi tỉnh, thành phố bố trí một điểm cầu chính do địa phương lựa chọn, do lãnh đạo địa phương chủ trì. Đối với địa phương có trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới đất liền đủ điều kiện khánh thành, địa phương lựa chọn một trường làm điểm cầu chính; các trường khánh thành còn lại kết nối với điểm cầu chính của địa phương.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lựa chọn một số cơ sở giáo dục đại diện cho các cấp học, trình độ đào tạo, loại hình trường và vùng miền để bố trí thêm các điểm cầu tham gia chương trình. Các cơ sở giáo dục còn lại tham dự chương trình chung thông qua kết nối trực tuyến hoặc theo dõi trên VTV1, VOV1; chủ động bố trí không gian, thiết bị, âm thanh phù hợp, bảo đảm an toàn cho người học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị chủ động phương án dự phòng về thời tiết, điện, đường truyền, an ninh, an toàn, y tế, phòng cháy, chữa cháy và các tình huống phát sinh; phân công rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương, cơ quan báo chí, truyền thông và các tập đoàn viễn thông trong quá trình tổ chức.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc tổ chức thống nhất, đồng loạt nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, truyền cảm hứng cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên bước vào năm học mới đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhất là giáo dục tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.

Hoạt động này cũng nhằm lan tỏa những kết quả bước đầu sau một năm thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; khẳng định quyết tâm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục và chăm lo tốt hơn cho học sinh vùng khó khăn, vùng biên giới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các hoạt động được tổ chức trang trọng, an toàn, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tế; nội dung ngắn gọn, có ý nghĩa giáo dục, tạo dấu ấn tốt đẹp đối với học sinh, nhà giáo và xã hội.