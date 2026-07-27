Văn hóa - Giải trí Lễ khai mạc Sports Festival 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp trên LTV2 Lễ khai mạc Sports Festival 2026 tối 1/8 sẽ được Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng truyền hình trực tiếp trên kênh LTV2. Đây được xem là bước mở rộng quan trọng về quy mô truyền thông của chuỗi sự kiện, đưa hình ảnh Sports Festival đến với đông đảo khán giả trên cả nước.

LTV2 sẽ tiếp sóng trực tiếp Lễ khai mạc Sports Festival (Ảnh: Lễ khai mạc Sports Festival 2025)

Sau mùa giải đầu tiên, Sports Festival 2026 trở lại với quy mô mở rộng, diễn ra từ ngày 7/7 đến 22/9, quy tụ 12 bộ môn thi đấu cùng khoảng 17.000 vận động viên và khách mời trong nước, quốc tế. Chuỗi sự kiện do Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam, Bộ Công an phối hợp cùng UBND tỉnh Lâm Đồng và NovaGroup tổ chức, hướng tới chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và 81 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam.

Theo Ban Tổ chức, việc truyền hình trực tiếp lễ khai mạc trên LTV2 không chỉ giúp đông đảo khán giả trên cả nước theo dõi sự kiện mà còn mở rộng sức lan tỏa của Sports Festival, đưa hình ảnh chuỗi hoạt động thể thao đến gần hơn với cộng đồng. Đây cũng là bước tiến trong định hướng xây dựng Sports Festival trở thành lễ hội thể thao thường niên quy mô quốc gia, kết nối thể thao, văn hóa, du lịch và cộng đồng.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra trước khoảng 10.000 khán giả tại Quảng trường Bikini Beach, với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, đại diện Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam, các liên đoàn thể thao, cùng đông đảo vận động viên, huấn luyện viên và các đoàn thể thao trong nước, quốc tế.

Chương trình gồm nghi thức khai mạc, lễ diễu hành của các đoàn vận động viên, các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng theo chủ đề tôn vinh tinh thần thể thao và lòng tự hào dân tộc, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng.

Diva Mỹ Linh với những ca khúc giàu cảm xúc về quê hương và khát vọng cống hiến. Đồng hành trên sân khấu là ca sĩ Hoàng Bách - nghệ sĩ được yêu mến bởi hình ảnh gần gũi, tích cực và tinh thần gắn bó với các hoạt động cộng đồng, thể thao. Những tiết mục của Hoàng Bách hứa hẹn tiếp thêm năng lượng, lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống tích cực đến hàng chục nghìn khán giả.

Bên cạnh đó, ban nhạc Bức Tường cùng Phạm Anh Khoa sẽ khuấy động không khí bằng những màn trình diễn rock mạnh mẽ, giàu năng lượng. Nhóm OPlus, ca sĩ Nguyễn Hùng sẽ mang đến những màu sắc trẻ trung, hiện đại, trong khi cặp kiện tướng dancesport Phan Hiển - Thu Hương sẽ trình diễn những tiết mục kết hợp giữa nghệ thuật và thể thao, góp phần tạo nên điểm nhấn khác biệt cho đêm khai mạc.

Không gian lễ hội còn có sự góp mặt của nhà vô địch Taekwondo thế giới Châu Tuyết Vân cùng Đội Võ nhạc Taekwondo TP.HCM, mang đến những màn đồng diễn võ thuật đặc sắc, thể hiện sức mạnh, tính kỷ luật và tinh thần thượng võ.

Các nghệ sĩ, ca sĩ, vận động viên góp mặt tại đêm Khai mạc Sports Festival (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Điểm nhấn của đêm khai mạc là màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật, mở màn cho chuỗi hoạt động thi đấu sôi động diễn ra trong tháng 8 và tháng 9.

Nhiều tiết mục hấp dẫn tại Sports Festival sẽ được truyền hình trực tiếp

Trước thời điểm diễn ra lễ khai mạc, lãnh đạo Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam, UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện các liên đoàn thể thao đã trực tiếp khảo sát hiện trường, kiểm tra công tác chuẩn bị tại NovaWorld Phan Thiet. Các nội dung về sân khấu, hạ tầng kỹ thuật, khu vực phục vụ truyền hình trực tiếp, phương án vận hành và công tác phối hợp giữa các lực lượng được rà soát nhằm bảo đảm chương trình diễn ra an toàn, đúng kế hoạch. Song song đó, các phương án điều tiết giao thông, bảo đảm an ninh, an toàn, y tế, cứu hộ và phòng cháy chữa cháy cũng được hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu của một chương trình quy mô lớn.

Việc tiếp tục lựa chọn NovaWorld Phan Thiet làm địa điểm tổ chức lễ khai mạc và truyền hình trực tiếp cũng đặt ra yêu cầu cao về năng lực vận hành sự kiện. Trong nhiều ngày qua, các hạng mục phục vụ chương trình đã được hoàn thiện, từ sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED, khu vực đón tiếp đại biểu đến không gian dành cho khán giả và báo chí, sẵn sàng cho thời điểm lên sóng.

Lễ khai mạc được xem là cột mốc mở đầu cho giai đoạn sôi động nhất của Sports Festival 2026. Ngay sau chương trình, các giải đấu thuộc nhiều bộ môn sẽ đồng loạt diễn ra với sự tham gia của các đoàn vận động viên trong nước và quốc tế. Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng là một trong các đối tác truyền thông của sự kiện lần này, sẽ truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc Sports Festival 2026 trên LTV2, không chỉ giúp công chúng theo dõi không khí của sự kiện mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Lâm Đồng biển xanh cùng điểm đến NovaWorld Phan Thiet, cũng như lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất, kết nối cộng đồng thông qua thể thao.