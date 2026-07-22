Le Mans áp đảo Versailles, khép lại trận giao hữu bằng chiến thắng 3-1 Le Mans đánh bại Versailles 3-1 tại Club Friendlies sau khi sớm tạo lợi thế và duy trì thế dẫn trận; Versailles chỉ kịp rút ngắn cách biệt nhưng không thể tạo bất ngờ.

Le Mans 3 - 1 Versailles Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Le Mans tiếp đón Versailles.

7' L. Buades đưa Le Mans vượt lên Phút 7, L. Buades lập công giúp Le Mans mở tỷ số trước Versailles. Đội chủ nhà sớm tạo lợi thế với tỷ số 1-0.

33' L. Mafouta nhân đôi cách biệt cho Le Mans Phút 33, L. Mafouta lập công giúp Le Mans nhân đôi cách biệt, nâng tỷ số lên 2-0 trước Versailles.

45+3' Le Mans chạm mốc 3-0 trước giờ nghỉ Phút 45+3', D. Gueye lập công cho Le Mans, nới rộng cách biệt lên 3-0 trước Versailles. Le Mans khép lại hiệp một với lợi thế rất lớn.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

75' Versailles rút ngắn cách biệt ở phút 75 Phút 75, Versailles đã rút ngắn cách biệt, đưa tỷ số về 3-1 trước Le Mans. Bàn thắng giúp đội khách thắp lại hy vọng trong những phút cuối.

KT Kết thúc: Le Mans 3-1 Versailles Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 00:55 23/07/2026

Thông tin trận đấu

Le Mans sẽ đối đầu Versailles lúc 23h ngày 22/07/2026 trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Đây là màn so tài đáng chú ý khi hai đội bước vào trận đấu với những kết quả gần đây không giống nhau.

Phong độ tạo khác biệt ban đầu

Le Mans chỉ có một kết quả được ghi nhận trong chuỗi phong độ gần nhất và đó là một thất bại. Dữ liệu này cho thấy đội bóng cần nhanh chóng lấy lại sự chắc chắn, đặc biệt ở cách nhập cuộc và duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu.

Trong khi đó, Versailles có thành tích tốt hơn ở hai trận gần nhất, gồm một chiến thắng và một trận hòa. Chuỗi kết quả bất bại này có thể tạo thêm sự tự tin cho Versailles, nhất là khi đội phải đối mặt với một đối thủ đang tìm kiếm phản ứng tích cực sau thất bại gần đây.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử đối đầu trong 5 lần gần nhất không nghiêng hẳn về bên nào. Le Mans thắng 1 trận, hai đội hòa 3 trận và Versailles thắng 1 trận. Đáng chú ý, số trận hòa chiếm ưu thế trong tổng thể này, cho thấy khoảng cách giữa hai đội thường không dễ được nới rộng.

Vì vậy, trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng tận dụng những thời điểm quan trọng thay vì sự chênh lệch rõ ràng về kết quả đối đầu. Le Mans có lợi thế tâm lý nhất định từ một chiến thắng trong chuỗi đối đầu được thống kê, còn Versailles có thể dựa vào sự ổn định tốt hơn trong phong độ gần đây.

Điểm chờ đợi trong cách tiếp cận trận đấu

Với Le Mans, ưu tiên trước mắt là tìm lại sự cân bằng sau thất bại gần nhất. Đội bóng cần kiểm soát tốt nhịp độ và tránh để trận đấu bị đẩy vào thế giằng co thiếu kiểm soát. Nếu duy trì được sự chủ động, Le Mans sẽ có cơ hội biến lợi thế sân đấu và sự quen thuộc trong cách vận hành thành sức ép lên Versailles.

Versailles nhiều khả năng sẽ bước vào trận đấu với tâm thế thận trọng nhưng tự tin hơn. Một chiến thắng và một trận hòa trong hai trận gần nhất là nền tảng để đội tiếp tục phát huy sự chắc chắn, đồng thời chờ đợi những khoảng trống xuất hiện khi Le Mans phải đẩy cao đội hình.

Hiện chưa có dữ liệu về sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hoặc những cầu thủ vắng mặt của hai đội. Do đó, những yếu tố có thể xác định rõ nhất trước giờ bóng lăn là phong độ gần đây và xu hướng đối đầu cân bằng.

Nhận định trước trận

Le Mans cần một màn trình diễn có tổ chức để vượt qua bất lợi từ kết quả gần nhất, trong khi Versailles đang có nền tảng phong độ tích cực hơn. Tuy nhiên, 3 trận hòa trong 5 lần đối đầu gần nhất cho thấy đây là cặp đấu khó phân định.

Nhìn chung, Versailles có điểm tựa tốt hơn về sự ổn định, còn Le Mans vẫn có cơ sở để hướng tới một thế trận cạnh tranh nếu cải thiện khả năng kiểm soát trận đấu. Cuộc so tài nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào đội nào tận dụng tốt hơn những cơ hội tạo ra.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Le Mans · 1 thắng 3 hòa Versailles · 1 thắng Le Mans 2 - 0 Versailles LM Versailles 1 - 0 Le Mans VER Versailles 0 - 0 Le Mans Hòa Le Mans 0 - 0 Versailles Hòa Le Mans 0 - 0 Versailles Hòa

Le Mans 5 trận gần nhất B T H H T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới Versailles 5 trận gần nhất H T H T H 2 Trận 1-1-0 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới