Le Mans chia điểm cùng UNFP trong trận giao hữu câu lạc bộ Trận giao hữu giữa Le Mans và UNFP khép lại với tỷ số hòa 1-1, khi hai đội chia điểm trong màn thử nghiệm lực lượng.

Le Mans 1 - 1 UNFP Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Le Mans tiếp đón UNFP.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: Le Mans 1-1 UNFP Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 18:56 08/08/2026

Vào lúc 16h00 ngày 08/08/2026, trận đấu giao hữu giữa Le Mans và UNFP trong khuôn khổ loạt trận Giao hữu CLB sẽ chính thức diễn ra. Đây là màn đọ sức mang tính chất thử nghiệm quan trọng đối với cả hai tập thể nhằm rà soát lực lượng và chuẩn bị cho những mục tiêu sắp tới.

Phong độ gần đây của hai đội

Bước vào cuộc so tài này, Le Mans đang nắm giữ đà tâm lý tương đối thuận lợi nhờ màn thể hiện tích cực ở những trận đấu gần đây. Trong 4 trận vừa qua, Le Mans đã giành được 3 chiến thắng và chỉ phải nhận 1 thất bại. Việc duy trì được nhịp độ thi đấu cùng hiệu suất thắng cao giúp đội bóng này tự tin triển khai các phương án chiến thuật.

Ở chiều ngược lại, UNFP lại đang trải qua giai đoạn thi đấu không thực sự như ý. Màn trình diễn của họ tỏ ra thiếu ổn định khi để thua cả 3 trận liên tiếp gần nhất. Chuỗi kết quả này đặt ra thử thách không nhỏ cho tập thể UNFP trong việc tìm lại cảm giác chiến thắng cũng như củng cố tinh thần trước đối thủ.

Đánh giá và nhận định trận đấu

Nhìn vào tương quan phong độ thi đấu, Le Mans rõ ràng là bên sở hữu sự chuẩn bị và nhịp vận hành tốt hơn. Với sự hưng phấn từ 3 thắng lợi trong 4 lần ra sân gần nhất, Le Mans có lý do để chủ động đẩy cao nhịp độ và áp đặt lối chơi ngay từ những phút đầu.

Đối với UNFP, màn đọ sức này là cơ hội tốt để họ chấn chỉnh lại hệ thống phòng ngự và tìm kiếm sự gắn kết giữa các tuyến sau chuỗi 3 trận thua vừa qua. Nhìn chung, sự chênh lệch về mặt phong độ đang tạo ra ưu thế nghiêng về phía Le Mans, song bản chất của một trận giao hữu vẫn mở ra khả năng xuất hiện những thử nghiệm bất ngờ từ cả hai ban huấn luyện.

Le Mans 5 trận gần nhất T T T B T 4 Trận 3-0-1 T-H-B 9 Ghi (TB 2.3) 6 Thủng lưới UNFP 5 trận gần nhất B B B H B 3 Trận 0-0-3 T-H-B 4 Ghi (TB 1.3) 14 Thủng lưới