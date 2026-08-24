Lebanon U20 và Tajikistan U20 bất phân thắng bại trong trận giao hữu Lebanon U20 hòa Tajikistan U20 với tỷ số 2-2 trong trận giao hữu quốc tế, khép lại màn thử nghiệm lực lượng của cả hai đội.

Lebanon U20 2 - 2 Tajikistan U20 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu

Lebanon U20 tiếp đón Tajikistan U20.



Lebanon U20 tiếp đón Tajikistan U20. 45' Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.



Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1. 46' Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.



Hiệp 2 bắt đầu. KT Kết thúc: Lebanon U20 2-2 Tajikistan U20

Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.



Cập nhật lúc 01:10 25/08/2026

Vào lúc 21h00 ngày 24/08/2026, đội tuyển Lebanon U20 sẽ có cuộc so tài với Tajikistan U20 trong khuôn khổ trận đấu Giao hữu ĐTQG (Friendlies). Màn so tài này mang ý nghĩa quan trọng trong việc cọ xát chuyên môn, giúp ban huấn luyện hai bên kiểm nghiệm đội ngũ cũng như vận hành các mảng miếng chiến thuật.

Phong độ thi đấu của hai đội

Đội tuyển Lebanon U20 bước vào trận đấu này với những kết quả tích cực ở các lần ra sân gần đây. Cụ thể, trong 2 trận gần nhất, đội bóng này đã có 1 trận hòa và 1 trận thắng. Khả năng duy trì sự gắn kết và tinh thần thi đấu ổn định đang là điểm tựa đáng chú ý của các cầu thủ trẻ Lebanon.

Ở chiều ngược lại, phong độ của Tajikistan U20 trong 5 trận đấu gần đây có phần biến động. Họ mở đầu chuỗi trận bằng 1 chiến thắng, sau đó trải qua 3 trận thua liên tiếp trước khi tìm lại cảm giác chiến thắng ở trận đấu gần nhất. Việc có được 2 chiến thắng và 3 thất bại trong 5 trận vừa qua cho thấy Tajikistan U20 cần thêm sự ổn định trong lối chơi khi bước vào những trận cầu thử nghiệm.

Thành tích đối đầu và đánh giá chuyên môn

Xét về kết quả chạm trán trước đây, hai đội mới chỉ có 1 lần gặp nhau gần nhất, trong đó phần thắng đã thuộc về Tajikistan U20, còn Lebanon U20 chưa có được trận thắng hay trận hòa nào. Kết quả từ lần so tài duy nhất này mang lại lợi thế về mặt tâm lý cho đại diện Trung Á.

Nhìn chung, trận giao hữu tới đây sẽ là cơ hội để Lebanon U20 chứng minh sự tiến bộ và tìm kiếm kết quả thuận lợi hơn trước đối thủ. Trong khi đó, Tajikistan U20 hướng đến việc duy trì sự tự tin và tiếp tục hoàn thiện cấu trúc vận hành chiến thuật.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Lebanon U20 · 0 thắng 0 hòa Tajikistan U20 · 1 thắng Lebanon U20 0 - 1 Tajikistan U20 TU

Lebanon U20 5 trận gần nhất B T H B T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới Tajikistan U20 5 trận gần nhất T T B B B 6 Trận 3-0-3 T-H-B 7 Ghi (TB 1.2) 8 Thủng lưới