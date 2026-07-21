65' Lech Poznan kiểm soát thế trận

Phút 65, Lech Poznan vẫn kiểm soát tốt thế trận với 56% thời lượng cầm bóng và 10 pha dứt điểm, trong đó 5 lần trúng đích, so với 44%, 7 pha dứt điểm và 2 lần trúng đích của Aarhus. Đội chủ nhà có nhiều phạt góc hơn với 4 so với 1, nhưng nhìn chung vẫn phải chịu sức ép khi Lech Poznan đang dẫn 3-1.