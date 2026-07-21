Tin mới

    Lech Poznan thắng đậm, Aarhus lâm vào thế khó ở vòng loại Champions League

    Tuệ Nhân21/07/2026 19:10

    Lech Poznan đánh bại Aarhus 1-4 tại Cepheus Park Randers ở vòng loại thứ hai UEFA Champions League, tạo lợi thế lớn trong khi Aarhus đối mặt nhiệm vụ khó khăn sau trận thua đậm.

    Aarhus1 - 4Lech PoznanKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Aarhus tiếp đón Lech Poznan.

    • 13'Aarhus kiểm soát thế trận đầu trận

      Phút 13, Aarhus đang chủ động kiểm soát với thời lượng cầm bóng 67% so với 33% của Lech Poznan. Tuy nhiên, sức ép chưa tạo ra khác biệt khi hai đội mới dứt điểm 1-1 và đều chưa có pha trúng đích; Lech Poznan vẫn đứng vững trong thế trận có nhịp độ thận trọng.

    • 27'Aarhus nhỉnh bóng, Lech sắc hơn khi dứt điểm

      Phút 27, Aarhus nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 55% - 45%, nhưng thế trận chưa thật sự áp đảo. Lech Poznan dứt điểm nhiều hơn 2 - 3 và có 1 - 0 lần trúng đích, cho thấy đội khách đang rình rập khá hiệu quả.

    • 29'M. Ishak đưa Lech Poznan vượt lên

      Phút 29, M. Ishak dứt điểm ghi bàn cho Lech Poznan sau đường kiến tạo của R. Murawski. Đội khách vươn lên dẫn trước Aarhus, tạo bước ngoặt đáng chú ý của trận đấu.

    • 37'J. Hansen nhận thẻ đỏ, Aarhus thêm khó

      Phút 37', J. Hansen của Aarhus nhận thẻ đỏ. Aarhus phải chơi thiếu người trong thế đang bị Lech Poznan dẫn 0-1.

    • 40'Aarhus thay người sau thẻ đỏ

      Phút 40, M. Hedenstad vào sân thay S. Jorgensen bên phía Aarhus. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý ngay sau khi J. Hansen nhận thẻ đỏ ở phút 37.

    • 40'Lech Poznan nguy hiểm hơn dù ít bóng

      Phút 40', Aarhus nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 51% - 49%, nhưng Lech Poznan mới là đội tạo ra sức ép đáng kể hơn: 3 - 7 lần dứt điểm, trong đó có 0 - 4 pha trúng đích. Đội khách đang phòng ngự chắc và chờ cơ hội gia tăng cách biệt.

    • 42'Lech Poznan nhân đôi cách biệt trước giờ nghỉ

      Phút 42', P. Walemark dứt điểm ghi bàn cho Lech Poznan sau đường kiến tạo của A. Kozubal, nâng tỷ số lên 0-2. Lech Poznan đang tạo cách biệt đáng kể trước khi hiệp một khép lại.

    • 45+6'G. Links nhận thẻ vàng vì ngã vờ

      Phút 45+6, G. Links của Aarhus nhận thẻ vàng vì lỗi ngã vờ. Một khoảnh khắc thiếu tỉnh táo của Aarhus ngay trước giờ nghỉ, trong bối cảnh đội chủ nhà đang mất người và chịu sức ép lớn.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 50'Murawski nhận thẻ vàng vì hành vi phi thể thao

      Phút 50', R. Murawski của Lech Poznan nhận thẻ vàng vì hành vi phi thể thao. Trong thế trận đang có lợi, Lech Poznan cần giữ sự tập trung để bảo toàn ưu thế.

    • 53'Lech Poznan kiểm soát thế trận

      Phút 53', Lech Poznan đang nắm quyền kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 47% - 53% và dẫn Aarhus 0-2. Sức ép được thể hiện rõ qua số lần dứt điểm 4 - 9, trong đó các vị khách có 5 pha trúng đích so với 1 của đối thủ, buộc Aarhus phải chịu trận.

    • 54'Lech Poznan thay người sau khi dẫn 0-2

      Phút 54, F. Jagiello vào sân thay R. Murawski bên phía Lech Poznan. Đội khách đang dẫn 0-2 và thực hiện sự điều chỉnh đầu tiên trong hiệp hai.

    • 55'Aarhus thắp lại hy vọng với bàn rút ngắn

      Phút 55, K. Arnstad dứt điểm ghi bàn cho Aarhus sau đường kiến tạo của F. Emmery, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Trong thế thiếu người, Aarhus đang cho thấy nỗ lực đáng kể để trở lại trận đấu.

    • 61'T. Yegbe nới rộng cách biệt cho Lech Poznan

      Phút 61', T. Yegbe lập công, giúp Lech Poznan nới rộng cách biệt lên 1-3 trước Aarhus. Lech Poznan tiếp tục duy trì thế dẫn bàn rõ rệt trong trận đấu.

    • 65'P. Walemark giúp Lech Poznan nới rộng cách biệt

      Phút 65, P. Walemark lập công sau đường kiến tạo của L. Palma, giúp Lech Poznan nới rộng cách biệt lên 1-4 trước Aarhus. Đội khách đang tạo ra thế trận áp đảo với liên tiếp những bàn thắng.

    • 65'Lech Poznan kiểm soát thế trận

      Phút 65, Lech Poznan vẫn kiểm soát tốt thế trận với 56% thời lượng cầm bóng và 10 pha dứt điểm, trong đó 5 lần trúng đích, so với 44%, 7 pha dứt điểm và 2 lần trúng đích của Aarhus. Đội chủ nhà có nhiều phạt góc hơn với 4 so với 1, nhưng nhìn chung vẫn phải chịu sức ép khi Lech Poznan đang dẫn 3-1.

    • 66'Lech Poznan thay người ở phút 66

      Phút 66', Y. Agnero vào sân thay M. Ishak bên phía Lech Poznan. Đội khách đang dẫn Aarhus 1-4 và có thể chủ động làm mới nhân sự trong phần còn lại.

    • 66'Lech Poznan thay người sau khi nới rộng cách biệt

      Phút 66, D. Hakans vào sân thay L. Palma bên phía Lech Poznan. Đội khách đang dẫn Aarhus 4-1 và có thể chủ động làm mới nhân sự sau màn trình diễn đầy hiệu quả.

    • 66'L. Bengtsson vào sân, Lech Poznan tiếp tục điều chỉnh

      Phút 66', L. Bengtsson vào sân thay P. Walemark bên phía Lech Poznan. Sự điều chỉnh diễn ra ngay sau khi đội khách nới rộng cách biệt lên 1-4 và đang chiếm ưu thế rõ rệt.

    • 73'Aarhus điều chỉnh nhân sự

      Phút 73', K. Yakob vào sân thay M. Anderson bên phía Aarhus. Đây là sự điều chỉnh nhân sự trong thế trận nhiều khó khăn của đội chủ nhà.

    • 73'Aarhus thay người ở phút 73

      Phút 73, Aarhus đưa J. Bogere vào sân thay T. Bech. Một sự điều chỉnh nhân sự trong những phút cuối trận.

    • 74'Aarhus thay người ở phút 74

      Phút 74', Aarhus đưa J. Andersen vào sân thay J. Jensen-Abbew. Đội bóng này tiếp tục điều chỉnh nhân sự trong thế đang bị Lech Poznan dẫn sâu.

    • 77'Lech Poznan kiểm soát thế trận

      Bước sang phút 77, Lech Poznan vẫn kiểm soát thế trận khi dẫn Aarhus 1-4 và chiếm 58% thời lượng cầm bóng. Đội khách tạo sức ép rõ rệt với 14 pha dứt điểm, trong khi Aarhus phải chịu trận và tìm cơ hội từ những đợt phản công.

    • 79'Lech Poznan thay người ở phút 79

      Phút 79', R. Gumny vào sân thay J. Pereira bên phía Lech Poznan. Đội khách đang nắm lợi thế lớn khi dẫn Aarhus 4-1.

    • 83'T. Kristjansson vào sân phút 83

      Phút 83', T. Kristjansson vào sân thay G. Links bên phía Aarhus. Khi đang bị Lech Poznan dẫn 1-4, Aarhus có thêm một điều chỉnh cho những phút cuối.

    • 89'Lech Poznan nắm thế chủ động cuối trận

      Phút 89', Lech Poznan vẫn kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 43% - 57%, trong khi Aarhus phải chịu sức ép. Sự áp đảo còn thể hiện ở số lần dứt điểm 10 - 14 và những cú sút trúng đích 3 - 7.

    • KTKết thúc: Aarhus 1-4 Lech Poznan

      Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 4.

    Cập nhật lúc 01:59 22/07/2026

    Đội hình chính thức
    Aarhus
    Sơ đồ 3-4-3 · HLV Jakob Poulsen
    Lech Poznan
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Niels Frederiksen
    1
    Jesper Hansen
    40
    Jonas Jensen-Abbew
    5
    Frederik Tingager
    19
    Eric Kahl
    39
    Frederik Emmery
    10
    Kristian Arnstad
    4
    Magnus Knudsen
    11
    Gift Links
    8
    Sebastian Jørgensen
    31
    Tobias Bech
    23
    Mikael Anderson
    1
    Mateusz Lis
    2
    Joel Pereira
    27
    Wojciech Mońka
    59
    Terry Yegbe
    15
    Michal Gurgul
    43
    Antoni Kozubal
    22
    Radosław Murawski
    10
    Patrik Wålemark
    21
    Pablo Rodríguez
    77
    Luis Palma
    9
    Mikael Ishak
    Dự bị
    Aarhus
    21 Mads Hedenstad42 Marius van der Raad43 Zander Grantzau44 Mouhammade Camara16 Jens Jønsson22 Oskar Haugstrup26 Jacob Andersen17 Kevin Yakob13 Janni Serra
    Lech Poznan
    41 Bartosz Mrozek35 Mateusz Pruchniewski4 João Moutinho20 Robert Gumny90 Hubert Janyszka72 Mateusz Skrzypczak11 Daniel Håkans14 Leo Bengtsson17 Allahyar Sayyadmanesh
    Cập nhật đội hình lúc 23:38 21/07/2026
    AarhusThống kêLech Poznan
    44%
    Kiểm soát bóng
    56%
    12
    Dứt điểm
    16
    4
    Trúng đích
    7
    4
    Phạt góc
    2
    10
    Phạm lỗi
    12
    2
    Việt vị
    1
    3
    Thủ môn cứu thua
    2
    Cầu thủ nổi bật
    Patrik Wålemark
    Patrik Wålemark
    Lech Poznan
    2 bàn
    Terry Yegbe
    Terry Yegbe
    Lech Poznan
    1 bàn
    Mikael Ishak
    Mikael Ishak
    Lech Poznan
    1 bàn
    Kristian Arnstad
    Kristian Arnstad
    Aarhus
    1 bàn
    Frederik Emmery
    Frederik Emmery
    Aarhus
    1 kiến tạo · điểm 8.5
    Wojciech Mońka
    Wojciech Mońka
    Lech Poznan
    1 kiến tạo · điểm 7.3

    Aarhus sẽ chạm trán Lech Poznan tại UEFA Champions League vào lúc 00h00 ngày 22/07/2026. Trận đấu được tổ chức trên sân Cepheus Park.

    Do thông tin được cung cấp chỉ gồm thời gian, địa điểm và cặp đấu, chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, lực lượng hoặc sơ đồ chiến thuật của hai đội.

    Bối cảnh trận đấu

    Cuộc đối đầu giữa Aarhus và Lech Poznan thu hút sự chú ý bởi đây là trận đấu thuộc UEFA Champions League. Cepheus Park sẽ là địa điểm diễn ra màn so tài, với Aarhus xuất hiện ở vị trí đội được nêu trước trong cặp đấu.

    Những yếu tố chưa thể đánh giá

    Hiện chưa có dữ liệu về kết quả các trận gần nhất của Aarhus và Lech Poznan. Vì vậy, không thể xác định đội nào đang có phong độ tốt hơn hoặc đưa ra so sánh dựa trên số trận thắng, hòa và thua.

    Thông tin về cầu thủ vắng mặt, đội hình dự kiến và cách bố trí chiến thuật cũng chưa được cung cấp. Đây sẽ là những yếu tố quan trọng để đánh giá khả năng kiểm soát thế trận, cách tổ chức tấn công và phương án phòng ngự của mỗi bên.

    Nhận định trước trận

    Với dữ liệu hiện có, trận đấu được xác định ở các thông tin cơ bản: Aarhus đối đầu Lech Poznan tại Cepheus Park vào 00h00 ngày 22/07/2026. Những nhận định sâu hơn về tương quan lực lượng và diễn biến chuyên môn cần chờ thêm thông tin chính thức.

    Trận đấu hứa hẹn mang đến màn so tài đáng chú ý tại UEFA Champions League, nhưng chưa có đủ cơ sở để khẳng định đội chiếm ưu thế hoặc dự đoán kết quả cụ thể.

    Aarhus
    5 trận gần nhất
    TBTHT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Lech Poznan
    5 trận gần nhất
    TTTHT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Lech Poznan thắng đậm, Aarhus lâm vào thế khó ở vòng loại Champions League
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO