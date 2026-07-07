Lee Kang-in cập bến Atletico Madrid với giá 40 triệu euro: Cú hích lịch sử của bóng đá Hàn Quốc Sau hai mùa giải thành công tại PSG, Lee Kang-in chuẩn bị gia nhập Atletico Madrid với mức phí chuyển nhượng kỷ lục 40 triệu euro, đưa anh trở thành một trong những cầu thủ châu Á đắt giá nhất mọi thời đại.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá thế giới vừa chứng kiến một bước ngoặt quan trọng đối với bóng đá châu Á. Theo chuyên gia tin tức chuyển nhượng Fabrizio Romano, Atletico Madrid đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Lee Kang-in từ Paris Saint-Germain (PSG). Thương vụ này không chỉ đánh dấu sự trở lại Tây Ban Nha của ngôi sao người Hàn Quốc mà còn thiết lập những cột mốc tài chính ấn tượng.

Cụ thể, mức phí chuyển nhượng được xác định rơi vào khoảng 40 triệu euro. Con số này đưa Lee Kang-in trở thành bản hợp đồng đắt giá thứ 8 trong lịch sử câu lạc bộ Atletico Madrid, ngang hàng với thương vụ chiêu mộ tiền đạo lừng danh Radamel Falcao từ Porto vào năm 2011. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy sự kỳ vọng lớn lao mà huấn luyện viên Diego Simeone dành cho khả năng sáng tạo của tiền vệ này.

Lee Kang-in sắp đến La Liga. Ảnh: Imago.

Hành trình rực rỡ tại Paris

Lee Kang-in gia nhập PSG từ Mallorca vào năm 2023 với giá 22 triệu euro. Trong hai năm khoác áo đội bóng thủ đô nước Pháp, tiền vệ chạy cánh này đã chứng minh được giá trị chuyên môn vượt trội. Thống kê cho thấy anh đã đóng góp 16 bàn thắng và 16 đường kiến tạo sau 124 lần ra sân.

Quãng thời gian tại sân Công viên các Hoàng tử cũng giúp bộ sưu tập danh hiệu của Lee trở nên đồ sộ với 3 chức vô địch Ligue 1, 2 Cúp Quốc gia Pháp và đặc biệt là 2 danh hiệu Champions League. Việc chuyển đến Atletico Madrid được xem là bước đi chiến lược để Lee tìm kiếm vai trò trụ cột trong một hệ thống chiến thuật mới tại La Liga.

Vị thế mới của cầu thủ châu Á trên bản đồ chuyển nhượng

Với mức giá 40 triệu euro, Lee Kang-in chính thức vươn lên vị trí thứ hai trong danh sách những cầu thủ châu Á đắt giá nhất lịch sử bóng đá. Anh chia sẻ vị trí này với Abdukodir Khusanov, người vừa rời Lens để gia nhập Manchester City vào năm 2025 với số tiền tương tự.

Hiện tại, kỷ lục chuyển nhượng cao nhất dành cho một cầu thủ châu Á vẫn thuộc về đồng hương của Lee là trung vệ Kim Min-jae. Thương vụ Kim chuyển từ Napoli sang Bayern Munich vào năm 2023 với giá 50 triệu euro vẫn là cột mốc chưa bị xô đổ.

Min-jae sở hữu bản hợp đồng đắt giá nhất.

Những kỷ lục gia từ châu lục đông dân nhất

Nhìn lại lịch sử, bóng đá châu Á đã có những bước tiến dài về giá trị thương mại. Xếp ngay sau Lee Kang-in và Khusanov là Shoya Nakajima với thương vụ 35 triệu euro sang Al-Duhail năm 2018. Son Heung-min, biểu tượng của bóng đá Hàn Quốc, đứng thứ tư với bản hợp đồng 30 triệu euro tới Tottenham năm 2015.

Đáng chú ý, Lee Kang-in và Son Heung-min là hai trong số ít những cầu thủ xuất hiện hai lần trong danh sách 15 thương vụ đắt giá nhất. Son Heung-min từng có thương vụ 22 triệu euro tới Los Angeles vào năm 2025, trong khi huyền thoại Hidetoshi Nakata cũng hai lần gây sốc thị trường với các bản hợp đồng tới Parma năm 2001 (28,4 triệu euro) và Roma năm 1999 (21,7 triệu euro).

Bảng xếp hạng những cầu thủ đắt giá nhất còn ghi nhận những cái tên như Moteb Al-Harbi (28,9 triệu euro), Hiroki Ito (23,5 triệu euro) và Alireza Jahanbakhsh (22,5 triệu euro). Sự hiện diện ngày càng dày đặc của các ngôi sao châu Á tại các đội bóng hàng đầu châu Âu với mức phí chuyển nhượng khổng lồ cho thấy trình độ và giá trị của cầu thủ khu vực này đang được công nhận xứng đáng trên toàn cầu.