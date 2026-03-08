Leeds lội ngược dòng 4-2 trước Liverpool: Cú đúp quân bài tẩy của Daniel Farke Bị dẫn trước hai bàn tại Chicago, Leeds United tạo nên màn lội ngược dòng 4-2 ngoạn mục trước Liverpool nhờ những thay đổi chiến thuật mang tính bước ngoặt.

Leeds United đã khép lại chuyến du đấu tiền mùa giải tại Chicago bằng chiến thắng ngược dòng 4-2 đầy kịch tính trước Liverpool. Dù trải qua 45 phút đầu tiên đầy âu lo khi bị đối thủ dẫn trước hai bàn, bản lĩnh và sự điều chỉnh nhân sự nhạy bén của HLV Daniel Farke đã xoay chuyển hoàn toàn thế cờ trong hiệp hai.

Leeds có màn ngược dòng ấn tượng trước Liverpool. Ảnh: Getty Images.

Cú húc chiến thuật sau giờ nghỉ

Mọi thứ từng diễn ra rất đáng lo ngại cho đội bóng của HLV Daniel Farke trong hiệp một. Các học trò của HLV Andoni Iraola bên phía Liverpool thi đấu áp đảo hoàn toàn và dễ dàng vươn lên dẫn trước với khoảng cách hai bàn, đẩy người hâm mộ Leeds vào trạng thái hoang mang.

Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu đã xuất hiện ngay sau giờ nghỉ. HLV Daniel Farke thực hiện bước đi táo bạo khi tung cùng lúc 4 cầu thủ vào sân: Brenden Aaronson, Dominic Calvert-Lewin, Sean Longstaff và Harry Wilson. Sự thay đổi mang tính đột phá này lập tức phát huy hiệu quả trên mặt trận tấn công.

Chỉ 15 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Aaronson đã lên tiếng bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số. Tiền vệ này khép lại ngày thi đấu chói sáng với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Bên cạnh đó, tân binh Calvert-Lewin tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp, hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục cho đại diện nước Anh.

Harry Wilson và điểm tựa mang tên sự đột phá

Dù Aaronson và Calvert-Lewin trực tiếp ghi tên mình lên bảng tỷ số, màn trình diễn của tân binh Harry Wilson mới là điểm nhấn thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới chuyên môn. Phát biểu trên kênh LFCTV, huyền thoại Liverpool Phil Thompson tỏ ra ngạc nhiên và dành nhiều lời khen ngợi cho Leeds khi sở hữu tài năng trưởng thành từ chính lò đào tạo Anfield.

Phil Thompson nhận định Wilson đã có một mùa giải tuyệt vời năm ngoái và việc Leeds giành được chữ ký của anh là một thương vụ xuất sắc. Không chỉ trực tiếp ghi bàn và kiến tạo, cầu thủ này còn thi đấu với sự tự tin cao độ, sẵn sàng thử thách bản thân bằng những pha xử lý ngẫu hứng mà ít ai ngờ tới.

Triển vọng mùa giải mới và bài toán chuyển nhượng

Mặc dù tạo nên màn bùng nổ ấn tượng trong hiệp hai, hệ thống phòng ngự của Leeds vẫn để lộ ra những khoảng trống nhất định. Đánh giá về cơ hội của đội bóng, cựu danh thủ Robbie Fowler dự đoán Leeds hoàn toàn có khả năng cạnh tranh suất tham dự cúp châu Âu ở mùa giải tới.

Dù vậy, Robbie Fowler cũng đưa ra lời cảnh báo rằng giới chủ 49ers cần phải tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động mua sắm trên thị trường chuyển nhượng. Việc bổ sung chất lượng đội hình trước khi mùa giải mới chính thức khởi tranh sẽ là yếu tố quyết định để Leeds duy trì sự ổn định lâu dài.