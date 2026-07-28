Leeds United chi 40 triệu bảng chốt hạ thương vụ bom tấn James Trafford từ Man City Leeds United chuẩn bị hoàn tất việc chiêu mộ thủ thành James Trafford từ Manchester City với giá 40 triệu bảng, vượt mặt hàng loạt ông lớn tại Ngoại hạng Anh.

Leeds United chuẩn bị hoàn tất thương vụ chiêu mộ thủ thành James Trafford từ Manchester City với mức phí ban đầu lên tới 40 triệu bảng. Đội chủ sân Elland Road đã vượt qua hàng loạt đối thủ cạnh tranh sừng sỏ tại Ngoại hạng Anh để sở hữu chữ ký của người gác đền 23 tuổi, giải quyết triệt để cuộc khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng trong khung gỗ.

Trafford sắp cập bến Leeds United. Ảnh: Getty.

Giải bài toán khủng hoảng vị trí gác đền tại Elland Road

Quyết định dốc hầu bao 40 triệu bảng của ban lãnh đạo Leeds United bắt nguồn từ biến động lớn về mặt lực lượng trước mùa giải mới. Đội bóng rơi vào thế bị động khi liên tiếp chia tay hai lựa chọn hàng đầu nơi khung gỗ trong cùng một kỳ chuyển nhượng: Karl Darlow gia nhập Manchester United, còn Illan Meslier chuyển sang khoác áo Arsenal.

Bối cảnh mất đi cả hai trụ cột buộc Leeds United phải hành động nhanh chóng và quyết liệt. Sự xuất hiện của James Trafford được kỳ vọng không chỉ lấp đầy khoảng trống mà hai người tiền nhiệm để lại, mà còn mang đến sự nâng cấp chất lượng dài hạn cho hàng phòng ngự của đội bóng.

Khát khao khẳng định mình sau mùa giải thăng trầm tại Etihad

Về phía James Trafford, quyết định rời Manchester City xuất phát từ mong muốn tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên. Trở lại sân Etihad từ Burnley với nhiều sự kỳ vọng, thủ thành 23 tuổi lại trải qua một mùa giải không như ý khi chỉ có vỏn vẹn 4 lần ra sân tại đấu trường Ngoại hạng Anh.

Dù vậy, đẳng cấp và bản lĩnh của tuyển thủ Anh vẫn được chứng minh rõ nét ở những thời điểm then chốt. Trafford được HLV Pep Guardiola tin tưởng bắt chính trong cả hai trận chung kết Carabao Cup và FA Cup, thể hiện phong độ xuất sắc để giúp Manchester City khép lại mùa giải với cú đúp danh hiệu quốc nội.

Cú bứt phá ngoạn mục trên thị trường chuyển nhượng

Đáng chú ý, Leeds United không phải là cái tên duy nhất khao khát có được chữ ký của Trafford. Hàng loạt câu lạc bộ lớn tại giải đấu số một xứ sương mù như Newcastle United, Chelsea và Aston Villa đều đưa người gác đền này vào tầm ngắm. Tuy nhiên, sự quyết đoán cùng lời đề nghị trị giá 40 triệu bảng đã giúp Leeds bứt lên dẫn đầu và chuẩn bị tiến tới thỏa thuận chính thức.

Mảnh ghép James Trafford chuyển giao cũng kích hoạt những động thái tiếp theo trên thị trường chuyển nhượng. Manchester City lập tức lên kế hoạch tìm kiếm phương án thay thế vị trí thủ môn số hai. Đội bóng của HLV Pep Guardiola đồng thời tiếp tục củng cố bộ khung tương lai khi vừa gia hạn hợp đồng thành công với hậu vệ Abdukodir Khusanov đến năm 2031.

Thương vụ chuyển nhượng James Trafford sang Leeds United dự kiến sẽ hoàn tất trong ít ngày tới sau khi các chi tiết cuối cùng của hợp đồng được thông qua.